मरुधर एक्सप्रेस 14 से फिर दौड़ेगी समय से, बांद्रा टर्मिनस के लिए यह है ट्रेन शेड्यूल

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत तकनीकी कार्य के चलते मरुधर एक्सप्रेस को जोधपुर से 3 घंटे तथा वाराणसी सिटी से 4 घंटे 10 मिनट देरी से चलाया जा रहा था. अब कार्य पूर्ण होने पर ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय से ही रवाना होगी.

जोधपुरः जोधपुर-वाराणसी के बीच चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस 14 दिसंबर से अपने निर्धारित समय से चलेगी. रेलवे द्वारा जयपुर स्टेशन यार्ड में एयर कॉन्कोर्स फेज-2 के तहत चल रहे निर्माण कार्य के कारण पिछले 9 नवंबर से ट्रेन को 35 ट्रिप तक तीन घंटे की देरी से से संचालित किया जा रहा था. वहीं, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस के मध्य चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शनिवार सुबह 11.30 बजे भगत की कोठी स्टेशन से रवाना होगी.

इन ट्रिपों से बहाल होगा समयः जोधपुर-वाराणसी सिटी मार्ग पर चलने वाली ट्रेन संख्या 14854, 14864 और 14866 तथा वापसी में 14853, 14863 और 14865 कुल 35 ट्रिप के लिए रेगुलेट रही थीं. अब यह ट्रेन जोधपुर से 14 दिसंबर तथा वाराणसी सिटी से 13 दिसंबर से निर्धारित समय से ही चलेगी. जोधपुर से वाराणसी के लिए ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 8.25 बजे है. वहीं, वाराणसी से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का प्रस्थान समय शाम 4.25 बजे है.

स्पेशल ट्रेन शनिवार को चलेगीः उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से संचालित भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस के मध्य चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शनिवार सुबह 11.30 बजे भगत की कोठी स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन अपने निर्धारित समयानुसार अगले दिन रविवार सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शनिवार को 11.30 बजे प्रस्थान करेगी. वहीं, वापसी में 04828 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल रविवार 14 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे बांद्रा टर्मिनस से चलकर सोमवार सुबह 4.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. ट्रेन में 1 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी, 7 स्लीपर, 4 जनरल व दो पॉवरकार सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.

स्टेशनों पर ठहरावः मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन मार्ग में लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाणा, साबरमती, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.