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न जन्म हुआ, न लीला शुरू...फिर भी सदियों से जय-जयकार, भगवान कल्कि का प्राकट्य उत्सव मनाया

कल्कि जन्मोत्सव पर जयपुर में विशेष पूजा: कल्कि जन्मोत्सव तिथि पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के पुजारी जयप्रकाश जैमन ने बताया कि भगवान का सर्वप्रथम पंचामृत से अभिषेक किया गया. इसके बाद भव्य शृंगार किया गया और चंदन से तिलक कर भगवान को सुसज्जित किया गया. विश्व के मंगल, सुवृष्टि, समृद्धि, सुख और शांति की कामना के लिए यज्ञ का आयोजन कर आहुतियां भी दी गईं. पुजारी जैमन ने बताया कि भगवान कल्कि का अभी प्राकट्य नहीं हुआ है, लेकिन कल्कि पुराण में उनके प्राकट्य से जुड़ी तिथि का वर्णन मिलता है. इसी धार्मिक मान्यता और वेद-पुराणों में वर्णित भविष्यवाणी को आधार मानकर कल्कि जयंती पर भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है.

जयपुर: भगवान विष्णु के जिन अवतारों की कथा सदियों से आस्था का केंद्र रही है, उनमें ऐसा अवतार भी है जिसका प्राकट्य होना बाकी है. इसके बावजूद इस भावी अवतार की पूजा-अर्चना और जयकारे सदियों से हो रहे हैं. बात हो रही है भगवान कल्कि की, जिन्हें हिंदू धार्मिक परंपरा में भगवान विष्णु का दसवां और कलियुग का अंतिम अवतार माना जाता है. श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन मंगलवार को जयपुर के प्राचीन कल्कि मंदिर में भगवान कल्कि का प्राकट्य उत्सव मनाने की परंपरा साकार हुई. इस अवसर पर भगवान का पंचामृत अभिषेक करने के बाद विशेष शृंगार किया गया.

कलियुग के अंत में होगा कल्कि का प्राकट्य : पुराणों में वर्णित भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे. कल्कि पुराण से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म विष्णुयश नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर शंभल ग्राम में होगा. मान्यता ये भी है कि भगवान कल्कि श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार धारण करेंगे. वे कलियुग के अंतिम चरण में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और इसके बाद नए युग यानी सतयुग के आरंभ की भूमिका तैयार होगी. इसी विश्वास के चलते जयपुर का करीब तीन शताब्दी पुराना कल्कि मंदिर अपने आप में अनूठा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बन जाता है.

जयपुर स्थित भगवान कल्कि का प्राचीन मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में पहले से विराजमान हैं भावी अवतार :भगवान कल्कि से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात जयपुर में देखने को मिलती है. गुलाबी नगरी के सिटी पैलेस के पूर्वी द्वार के सामने स्थित कल्कि मंदिर में उस भगवान की पूजा होती है, जिनका प्राकट्य भविष्य में होना है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय 18वीं शताब्दी में कराया गया था. मंदिर की खासियत सिर्फ भगवान कल्कि की प्रतिमा ही नहीं है. मंदिर परिसर में सफेद मार्बल के अश्व (घोड़े) की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे भगवान कल्कि का वाहन माना जाता है. इसी अश्व से जुड़ी एक रोचक मान्यता आज भी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय रहती है. अश्व के पिछले बाएं पैर में बने निशान को श्रद्धालु घाव मानते हैं और मान्यता है कि इसके पूरी तरह भरने के बाद भगवान कल्कि के प्राकट्य का समय निकट आएगा.

जयपुर में तैयार हो रही कल्कि सेना (ETV Bharat Jaipur)

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कल्कि सेना राजस्थान का भी शुभारंभ :कल्कि जन्मोत्सव तिथि के अवसर पर मंगलवार को कल्कि सेना संगठन की भी शुरुआत हुई. कल्कि सेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मनुष्य हमेशा अपने भविष्य की ओर देखता है और कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के दसवें अवतार के रूप में भगवान कल्कि के प्राकट्य का वर्णन मिलता है. भगवान कल्कि के प्रचार, धर्म की रक्षा और भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कल्कि सेना राजस्थान का शुभारंभ किया गया है. संगठन का उद्देश्य भगवान कल्कि के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनकी धार्मिक मान्यताओं से लोगों को जोड़ना है.

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