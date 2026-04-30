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मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर बदले, 1 मई से नए नंबर से चलेगी, कोच सरंचना भी बदली

कोच संरचना में बदलाव: 1 मई 2026 से ट्रेन की कोच संरचना में भी संशोधन किया गया है. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे. इनमें 1 फर्स्ट एसी, 3 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकॉनॉमी, 6 स्लीपर, 4 जनरल कोच, 1 पावर कार और 1 गार्ड/ब्रेक वैन शामिल हैं.

मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जोधपुर मंडल को: उन्होंने बताया कि अब इस ट्रेन के प्राइमरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पश्चिम रेलवे से हटाकर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल को सौंप दी गई है. इससे ट्रेन के संचालन और रखरखाव में बेहतर तालमेल और दक्षता आने की उम्मीद है.

ट्रेन नंबर में हुआ परिवर्तन: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने बताया कि जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का नंबर 22996 से बदलकर 22491 कर दिया गया है, जो 1 मई से लागू होगा. वहीं, दिल्ली से जोधपुर आने वाली ट्रेन का नंबर 22995 से बदलकर 22492 किया गया है, जो 2 मई से प्रभावी होगा.

जैसलमेर: जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 1 मई से महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं. अब यह ट्रेन नए नंबरों और बदली हुई कोच संरचना के साथ संचालित होगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया है.

यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी: रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि 1 मई या उसके बाद की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करते समय नए ट्रेन नंबर का ही उपयोग करें. कोच संरचना में बदलाव के कारण सीट और कोच की स्थिति बदल सकती है, इसलिए यात्रा से पहले ट्रेन का समय, प्लेटफॉर्म और स्थिति जरूर जांच लें। हालांकि, ट्रेन के संचालन समय और स्टॉपेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ये ट्रेनें होंगी प्रभावित: इसी प्रकार, रणकपुर, हडपसर और जम्मूतवी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों का शुक्रवार को एक ट्रिप के लिए लूनी-भीलड़ी-महेसाना स्टेशनों के परिवर्तित मार्ग से संचालन किया जाएगा. इसके अलावा जोधपुर-साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस को एक-दो ट्रिप के लिए रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रेलवे द्वारा अजमेर-पालनपुर रेल खंड पर फालना-बिरोलिया स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या-658 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

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ट्रेन संख्या 14821, जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 1 मई शुक्रवार को जोधपुर से रद्द रहेगी.

ट्रेन संख्या 14822, साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस 1 व 2 मई को साबरमती से रद्द रहेगी.

ट्रेन संख्या 14707, हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 1 मई शुक्रवार को लूनी-भीलड़ी-महेसाना के रास्ते संचालित होगी और मार्ग के समदड़ी, जालोर, मारवाड़ भीनमाल, भीलड़ी, पाटन स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

ट्रेन संख्या 20496, हडपसर-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30 अप्रैल को हडपसर से प्रस्थान कर महेसाना-भीलड़ी-लूनी होकर जोधपुर पहुंचेगी और मार्ग के पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर व समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 मई को साबरमती से प्रस्थान कर महेसाना-भीलड़ी-लूनी होकर संचालित होगी और मार्ग के पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर व समदड़ी स्टेशन पर ठहराव करेगी.

यात्रियों से अपील: रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपने टिकट, समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लें. किसी भी बदलाव की स्थिति में आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लेते रहें. स्टेशन पर समय से पहले पहुंचना बेहतर रहता है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें. यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें तथा स्वच्छता बनाए रखें. किसी भी समस्या या सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे.

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