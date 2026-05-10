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ईयू नियमों के खौफ से गुजर रहे हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बीआईएस अनिवार्यता से झटका, छोटी इकाइयों पर संकट

सर्टिफिकेट के लिए बीआईएस में आवेदन शुल्क समेत शुरुआती खर्चा 3 लाख 60 हजार रुपए हैं, जबकि एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट लेंगे तो ज्यादा शुल्क देना होगा.

Handicraft Items in Jodhpur
जोधपुर में हैंडिक्राफ्ट आइटम (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 2:20 PM IST

4 Min Read
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जोधपुर: शहर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग पहले से यूरोपियन यूनियन के लागू होने वाले नियमों के खौफ से गुजर रहा हैं. इस बीच सरकार ने अब हैंडीक्राफ्ट के साथ इनके लिए सामान बनाने वाली छोटी इकाइयोंं के हर उत्पाद लिए ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्स ​(BIS) सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया. हालांकि सरकार ने एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए यह बाध्यता नहीं रखी, लेकिन अगर एक्सपोर्टर छोटी इकाई से खरीदकर आगे देता तो उन्हें भी यह अर्हता निभानी होगी. कुल मिलाकर मंदी के दौर से गुजर रहे इस उद्योग की छोटी इकाइयां, जो घरेलू बाजार में उत्पाद उतारती है और एक्सपोर्टर को बेचती है, उसे भारी खर्च कर यह अनिवार्यता ​के लिए बीआईएस ​सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेना होगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने बताया कि एमएसएमई के लिए यह 13 अगस्त से लागू होगा, जबकि छोटी इकाइयों के लिए लागू हो चुका हैं. ​सर्टिफिकेट के लिए बीआईएस में आवेदन शुल्क सहित शुरुआती खर्चा लगभग 3 लाख 60 हजार रुपए होता हैं, जबकि एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट लेंगे तो उनको ज्यादा शुल्क देना होगा. मंदी के दौर में यह बहुत भारी पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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घरेलू कामगार हो जाएंगे बाहर: बीआईएस की अनिवार्यता के नए नियम से घरों में जो लोग हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाते हैं, वे बिना स्टैण्डर्स सर्टिफिकेट के बाजार से बाहर हो जाएंगे. इसका सीधा असर छोटे कारीगर, बढ़ई व इकाइयों की मजूदरों पर होगा. वे इस महंगी प्रक्रिया को अपना नहीं सकेंगे तो बाजार से बाहर हो जाएंगे. हर उत्पाद की अलग जांच अनिवार्य होने से छोटे उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगी. उनके लिए यह खर्च उठाकर प्रमाणन प्राप्त कर अव्यवहारिक होगा.

हर आइटम की टेस्टिंग: बीआईएस के तहत इकाई मेंं निर्मित हर आइटम की टेस्टिंग अनिवार्य की है. जैसे डाइनिंग टेबल व कुर्सी का सेट बना रहे हैं तो निर्माता को कुर्सी व डाइनिंग टेबल दोनों की टेस्टिंग करानी होगी. कुर्सी के लिए करीब तीन लाख 19 हजार रुपए एवं टेबल का ढाई लाख खर्च आएगा. टेस्टिंग में पास होने के बाद निर्माता इन पर बीआईएस का लोगो लगा सकेगा. ऐसे में छोटी इकाई तीन से चार तरह के आइटम बनाती है तो उसे अपने उत्पाद के स्टेंडर्ड सर्टिफाइड करवाने को दस से बारह लाख रुपए खर्चने होंगे. सर्टिफाइड के बाद हर प्रोडक्ट मोनोग्राफ लगाने के लिए शुल्क देना होगा.

There is a high demand for Jodhpur's handicraft items abroad.
जोधपुर के हैंडिक्राफ्ट आइटम्स की विदेशों में मांग ज्यादा (ETV Bharat Jodhpur)

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राजस्थान में लैब नहीं: बीआईएस टेस्टिंग के लिए राजस्थान समेत उत्तर भारत में सिर्फ दिल्ली व नोएडा में लैब हैं. ये लैब भी म​ल्टीनेशनल कंपनी की हैं. सरकारी लैब नहीं हैं. इन लैब को बीआईएस ने अधिकृत कर रखा हैं. ऐसे में टेस्टिंग के लिए निर्माता को सामान वहां ले जाना होगा. टेस्टिंग में कितना समय लगेगा, यह तय नहीं. तब तक वह अपने उत्पाद को बड़े स्तर पर नहीं बेच पाएगा. एक्सपोर्टर मनीष झंवर ने बताया, बीआईएस प्रमाणन का सरलीकरण जरूरी है. उत्पाद के जांच शुल्क में कमी या सब्सिडी देने से यह उद्योग बचेगा.

पहले से दबाव में उद्योग: हैंडीक्राफ्ट उद्योग से जुड़े कामगारों के लिए पहले से चीन से आने वाले सस्ते उत्पाद चुनौती बने हैं. अब बीआईएस की अनिवार्यता से पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे. ग्लोबल टैरिफ से भी अनिश्चिता बनी हैं. इन दिनों चल रहे मिडिल ईस्ट के हालात से कच्चा माल महंगा हो गया. इसका असर आएगा.

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Setback for the Handicraft Industry
हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्री को झटका (ETV Bharat Jodhpur)

यह है ईयूआरडी की बाध्यता: यूरोपियन यूनियन ने 31 दिसंबर 2026 की रात 12 बजे बाद यूरोप में आने वाले कंटेनर को ईयूडीआरआई की पालना लागू होगी. यूरोपियन यूनियन डिपॉरिस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) एक कठोर और जटिल कानून है, जिसका उद्देश्य अवैध कटाई रोकना है. इस कानून में निर्यातकों को लकड़ी की जियो-टैग्ड लोकेशन, सोर्सिंग की ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट, वैधता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे. यानी, जब कहीं से पेड़ काट कर उत्पाद बनेगा तो उस पेड़ की जियो टैगिंग देनी होगी. साथ में दूसरा पेड़ लगाने की गारंटी भी देनी होगी.

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