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ईयू नियमों के खौफ से गुजर रहे हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बीआईएस अनिवार्यता से झटका, छोटी इकाइयों पर संकट

जोधपुर: शहर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग पहले से यूरोपियन यूनियन के लागू होने वाले नियमों के खौफ से गुजर रहा हैं. इस बीच सरकार ने अब हैंडीक्राफ्ट के साथ इनके लिए सामान बनाने वाली छोटी इकाइयोंं के हर उत्पाद लिए ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्स ​(BIS) सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया. हालांकि सरकार ने एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए यह बाध्यता नहीं रखी, लेकिन अगर एक्सपोर्टर छोटी इकाई से खरीदकर आगे देता तो उन्हें भी यह अर्हता निभानी होगी. कुल मिलाकर मंदी के दौर से गुजर रहे इस उद्योग की छोटी इकाइयां, जो घरेलू बाजार में उत्पाद उतारती है और एक्सपोर्टर को बेचती है, उसे भारी खर्च कर यह अनिवार्यता ​के लिए बीआईएस ​सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेना होगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने बताया कि एमएसएमई के लिए यह 13 अगस्त से लागू होगा, जबकि छोटी इकाइयों के लिए लागू हो चुका हैं. ​सर्टिफिकेट के लिए बीआईएस में आवेदन शुल्क सहित शुरुआती खर्चा लगभग 3 लाख 60 हजार रुपए होता हैं, जबकि एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट लेंगे तो उनको ज्यादा शुल्क देना होगा. मंदी के दौर में यह बहुत भारी पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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घरेलू कामगार हो जाएंगे बाहर: बीआईएस की अनिवार्यता के नए नियम से घरों में जो लोग हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाते हैं, वे बिना स्टैण्डर्स सर्टिफिकेट के बाजार से बाहर हो जाएंगे. इसका सीधा असर छोटे कारीगर, बढ़ई व इकाइयों की मजूदरों पर होगा. वे इस महंगी प्रक्रिया को अपना नहीं सकेंगे तो बाजार से बाहर हो जाएंगे. हर उत्पाद की अलग जांच अनिवार्य होने से छोटे उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगी. उनके लिए यह खर्च उठाकर प्रमाणन प्राप्त कर अव्यवहारिक होगा.

हर आइटम की टेस्टिंग: बीआईएस के तहत इकाई मेंं निर्मित हर आइटम की टेस्टिंग अनिवार्य की है. जैसे डाइनिंग टेबल व कुर्सी का सेट बना रहे हैं तो निर्माता को कुर्सी व डाइनिंग टेबल दोनों की टेस्टिंग करानी होगी. कुर्सी के लिए करीब तीन लाख 19 हजार रुपए एवं टेबल का ढाई लाख खर्च आएगा. टेस्टिंग में पास होने के बाद निर्माता इन पर बीआईएस का लोगो लगा सकेगा. ऐसे में छोटी इकाई तीन से चार तरह के आइटम बनाती है तो उसे अपने उत्पाद के स्टेंडर्ड सर्टिफाइड करवाने को दस से बारह लाख रुपए खर्चने होंगे. सर्टिफाइड के बाद हर प्रोडक्ट मोनोग्राफ लगाने के लिए शुल्क देना होगा.