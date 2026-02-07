ETV Bharat / state

कोर्ट के अहम फैसले: भाई-बहन की हत्या पर आजीवन कारावास, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, जबकि एक तरफा प्यार में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
जिला अदालत, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय ने एक तरफा प्यार के चलते 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई की चाकू से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त गुलशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने घर में घुसकर भाई-बहन की हत्या की है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल किशोर मीणा ने अदालत को बताया कि मृतक भाई-बहन के पिता चेतन ने 5 मई 2022 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका परिवार और अभियुक्त आस-पास किराए पर रहते हैं. अभियुक्त उसकी नाबालिग बेटी को जबरन शादी करने के लिए परेशान कर रहा था. तीन दिन पहले भी अभियुक्त ने शादी न करने पर उसकी हत्या की धमकी दी थी. सुबह वह और उसकी पत्नी काम पर चले गए थे और घर पर उसका बेटा और बेटी ही थे. इस दौरान अभियुक्त आया और बेटी से विवाद करने लगा. वहीं, उसका बेटा तरुण भी आ गया. विवाद बढ़ने पर अभियुक्त ने दोनों भाई-बहनों को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना के बाद अभियुक्त स्वयं थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने दोनों की हत्या कर दी है और पुलिस जाकर उनकी लाश उठा ले.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सजा: वहीं, एक दूसरे मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पंकज प्रजापत को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता के चाचा ने 23 फरवरी 2024 को गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी भतीजी को स्कूल छोड़कर आते समय छुट्टी के समय उसे लेने पहुंचे तो वह नहीं मिली. उसकी सहेली ने बताया कि वह एक लड़के के साथ चली गई थी. जांच में पता चला कि वह लड़का पंकज था, जो घर से नया मोबाइल लेने के नाम पर 17 हजार रुपये लेकर भाग गया था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि वह अभियुक्त को पहले से जानती थी. घटना से तीन साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब अभियुक्त ने उसे अपने घर बुलाकर डरा-धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में आए दिन उसे बुलाकर अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म करता रहा. घटना के दिन उसने उसे मोटरसाइकिल पर कोटा ले जाकर अपने परिचित के कमरे में रुकने की कोशिश की, लेकिन आधार कार्ड न होने पर उन्हें वहां से भेज दिया गया. रात अधिक होने पर कोई कमरा न मिलने से सड़क किनारे आग तापते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

कोर्ट ने 32 साल पुरानी शादी रद्द की: एक और मामले में शहर की मेट्रो-प्रथम फैमिली कोर्ट ने पिछले आठ साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे और आपराधिक व दीवानी मुकदमेबाजी में फंसे दंपत्ति की 32 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में पति-पत्नी लंबी अवधि से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं और समझाइश भी बेअसर रही है. उनके बीच संपत्ति विवाद सहित आपराधिक व दीवानी केस लंबित चल रहे हैं। ऐसे में अब उनका विवाह विच्छेद करना सही होगा। वहीं अदालत ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए पति के विवाह-विच्छेद के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया है.

