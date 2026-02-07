ETV Bharat / state

कोर्ट के अहम फैसले: भाई-बहन की हत्या पर आजीवन कारावास, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जिला अदालत, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय ने एक तरफा प्यार के चलते 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई की चाकू से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त गुलशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने घर में घुसकर भाई-बहन की हत्या की है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल किशोर मीणा ने अदालत को बताया कि मृतक भाई-बहन के पिता चेतन ने 5 मई 2022 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका परिवार और अभियुक्त आस-पास किराए पर रहते हैं. अभियुक्त उसकी नाबालिग बेटी को जबरन शादी करने के लिए परेशान कर रहा था. तीन दिन पहले भी अभियुक्त ने शादी न करने पर उसकी हत्या की धमकी दी थी. सुबह वह और उसकी पत्नी काम पर चले गए थे और घर पर उसका बेटा और बेटी ही थे. इस दौरान अभियुक्त आया और बेटी से विवाद करने लगा. वहीं, उसका बेटा तरुण भी आ गया. विवाद बढ़ने पर अभियुक्त ने दोनों भाई-बहनों को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना के बाद अभियुक्त स्वयं थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने दोनों की हत्या कर दी है और पुलिस जाकर उनकी लाश उठा ले. इसे भी पढ़ें- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सजा: वहीं, एक दूसरे मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पंकज प्रजापत को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.