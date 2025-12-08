ETV Bharat / state

सेवर थाने से आधी रात फरार ‘काडू’: महिला के पैर काटकर खड़ुआ लूटने के आरोपी ने टॉयलेट के बहाने दिया पुलिस को चकमा

जयपुर पुलिस रिकवरी और कागजी कार्यवाही के लिए भरतपुर लाई थी. रात में देरी होने पर सेवर थाने की बैरक में रखा.

Sewer Police Station, Bharatpur
सेवर थाना, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है. सवाई माधोपुर में दो माह पहले एक महिला के पैर काटकर चांदी के खड़ुआ निकाल ले जाने की सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी रामवतार उर्फ काडू रविवार देर रात सेवर थाने से फरार हो गया. आरोपी ने शौच जाने का बहाना बनाया और मौके का फायदा उठा पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

सेवर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि गंगापुर, सवाई माधोपुर निवासी आरोपी रामवतार बैरवा (32) को प्रतापनगर थाना पुलिस जयपुर रिकवरी और कागजी कार्यवाही के लिए लाई थी. रात में देरी होने पर उसे सेवर थाने की सुरक्षित बैरक में रखा. थाना प्रभारी कुमार ने बताया कि रविवार रात 1.50 बजे आरोपी ने टॉयलेट की इच्छा जताई. बैरक के शौचालय में पानी नहीं होने से संतरी उसे थाना परिसर के दूसरे शौचालय की तरफ ले गया. इस बीच आरोपी ने गार्ड की एक सेकंड की लापरवाही का फायदा उठाया और पीछे वाले गेट से अंधेरे का सहारा लेकर फरार हो गया.

पढ़ें:जयपुर सेंट्रल जेल से फरार दो बंदियों को पुलिस ने पकड़ा, मुख्य प्रहरी रेखा लखेरा सहित 11 निलंबित

दिल दहलाने वाली वारदात का मुख्य आरोपी : पुलिस के अनुसार, रामवतार उर्फ काडू, सवाई माधोपुर जिले की उस दिल दहलाने वाली वारदात का मुख्य आरोपी है, जिसमें एक महिला के पैर काटकर चांदी के खड़ुआ निकाल लिए थे. इसी प्रकरण में जयपुर पुलिस उसे भरतपुर लाई थी.

आरोपी की तलाश तेज: थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे और गांवों में चेकिंग तेज कर दी है. पुलिस ने फरार आरोपी की लोकेशन और संभावित ठिकानों को ट्रेस करने के लिए तकनीकी टीम को लगाया है. आरोपी के खिलाफ सेवर थाने में मामला दर्ज कर लिया है.

TAGGED:

PRETENDING TO GO TO THE TOILET
QUESTIONS RAISED POLICE VIGILANCE
ESCAPED DUE TO THE GUARD NEGLIGENCE
सेवर थाने से भागा बंदी
PRISONER ESCAPED FROM SAVER THANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.