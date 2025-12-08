ETV Bharat / state

सेवर थाने से आधी रात फरार ‘काडू’: महिला के पैर काटकर खड़ुआ लूटने के आरोपी ने टॉयलेट के बहाने दिया पुलिस को चकमा

भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है. सवाई माधोपुर में दो माह पहले एक महिला के पैर काटकर चांदी के खड़ुआ निकाल ले जाने की सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी रामवतार उर्फ काडू रविवार देर रात सेवर थाने से फरार हो गया. आरोपी ने शौच जाने का बहाना बनाया और मौके का फायदा उठा पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

सेवर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि गंगापुर, सवाई माधोपुर निवासी आरोपी रामवतार बैरवा (32) को प्रतापनगर थाना पुलिस जयपुर रिकवरी और कागजी कार्यवाही के लिए लाई थी. रात में देरी होने पर उसे सेवर थाने की सुरक्षित बैरक में रखा. थाना प्रभारी कुमार ने बताया कि रविवार रात 1.50 बजे आरोपी ने टॉयलेट की इच्छा जताई. बैरक के शौचालय में पानी नहीं होने से संतरी उसे थाना परिसर के दूसरे शौचालय की तरफ ले गया. इस बीच आरोपी ने गार्ड की एक सेकंड की लापरवाही का फायदा उठाया और पीछे वाले गेट से अंधेरे का सहारा लेकर फरार हो गया.

