पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बाजार में करवाई परेड
बालाजी थाने के पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी दबोच लिया गया.
Published : October 26, 2025 at 2:19 PM IST
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने और जानलेवा हमले में मुख्य आरोपी दिलखुश मीना उर्फ डीके दांतली को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने रविवार को आरोपी की मुख्य बाजार में परेड कराई. आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहा था और अन्य बदमाशों को हाथ जोड़कर अपराध छोड़ने की सलाह देता नजर आया.
मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले करौली जिले में बालाजी बायपास से युवक का अपहरण किया था. उससे 50 हजार रुपए फिरौती मांग रहा था, लेकिन सूचना मिलते ही बालाजी पुलिस ने दबोच लिया. आरोपी से अपहृत युवक को छुड़ाया.
पढ़ें: मेहंदीपुर बालाजी में जेल से छूटते ही हत्याकांड के आरोपी ने निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार
जीरो एफआईआर : थाना प्रभारी ने बताया कि उस मामले में अपहृत युवक ने बालाजी थाने में आरोपी दिलखुश उर्फ डीके के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया. जहां से जीरो एफआईआर दर्ज कर टोडाभीम थाने भेजी. वहां मामला दर्ज हो गया.
यह था मामला: 2 अक्टूबर को पुलिस को खेड़ा पहाड़पुर के पास होटल पर झगड़े की सूचना मिली. हेड कॉन्स्टेबल कुलदीप जाप्ते के साथ पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन पर उल्टी कार दौड़ा दी. जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. आरोपी पुलिस गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया. इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. मुख्य आरोपी डीके को अब गिरफ्तार किया.