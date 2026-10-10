बनारस पहुंची महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन; शाही सजावट और राजसी ठाट से होता है पर्यटकों की आवभगत
शाही सजावट के साथ हीं महाराजा एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:08 AM IST
वाराणसी: देश की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस बनारस रेलवे स्टेशन पहुंची. पटरी पर दौड़ने वाले इस चलते-फिरते सितारा होटल की भव्यता और शाही अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. ट्रेन के अंदर का नजारा किसी आलीशान महल से कम नहीं है. इसके डिब्बों को राजसी इंटीरियर और शानदार केबिन के साथ इस तरह डिजाइन किया गया है, कि यात्रियों को राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव मिल सके.
महाराजा एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए शानदार रेस्टोरेंट और बार की व्यवस्था है. ट्रेन के प्रमुख आकर्षणों में ‘मयूर महल’ और ‘रंग महल’ शामिल हैं, जहां शाही अंदाज में भोजन परोसा जाता है. यहां सोने और चांदी की परत वाले बर्तनों में खाना परोसने की व्यवस्था ट्रेन के राजसी अनुभव को खास बनाती है.
पर्यटन मंत्रालय के वाराणसी संचार कार्यालय अधिकारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि जयपुर से चलकर अलग-अलग स्टेशनों से होते हुए वाराणसी पहुंची है. यह स्पेशल ट्रेन 45 विशेष यात्रियों को लेकर बनारस आई है. बनारस में इनका एक दिन का स्टे होता है.
इसमें वह काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के साथ ही गंगा आरती और सारनाथ का ट्रिप लेते हैं. इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, ताकि वह जल्द से जल्द अपना यह सफर पूरा करें और बिना किसी परेशानी के उनको इसका आनंद मिल सके.
शाही सजावट के साथ हीं महाराजा एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है. इसमें वाई-फाई, लाइव टीवी, मिनी बार और यात्रियों की सेवा के लिए 24 घंटे स्टाफ उपलब्ध रहने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. लग्जरी यात्रा, बेहतरीन खानपान और विशेष मेहमाननवाजी इसे देश की प्रीमियम पर्यटक ट्रेनों में शामिल करती हैं.
महाराजा एक्सप्रेस का सफर आम यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी पर्यटन का अनुभव लेने वालों के लिए खास माना जाता है. यात्रा के रूट, अवधि, केबिन और पैकेज के अनुसार इसका किराया लाखों रुपए तक पहुंचता है. विभिन्न पैकेजों में प्रति व्यक्ति किराया लगभग 7 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक होता है. अपनी शाही बनावट और सुविधाओं के कारण यह ट्रेन देश-विदेश के पर्यटकों के बीच खास पहचान रखती है.
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