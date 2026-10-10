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बनारस पहुंची महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन; शाही सजावट और राजसी ठाट से होता है पर्यटकों की आवभगत

बनारस पहुंची महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: देश की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस बनारस रेलवे स्टेशन पहुंची. पटरी पर दौड़ने वाले इस चलते-फिरते सितारा होटल की भव्यता और शाही अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. ट्रेन के अंदर का नजारा किसी आलीशान महल से कम नहीं है. इसके डिब्बों को राजसी इंटीरियर और शानदार केबिन के साथ इस तरह डिजाइन किया गया है, कि यात्रियों को राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव मिल सके.

महाराजा एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए शानदार रेस्टोरेंट और बार की व्यवस्था है. ट्रेन के प्रमुख आकर्षणों में ‘मयूर महल’ और ‘रंग महल’ शामिल हैं, जहां शाही अंदाज में भोजन परोसा जाता है. यहां सोने और चांदी की परत वाले बर्तनों में खाना परोसने की व्यवस्था ट्रेन के राजसी अनुभव को खास बनाती है.