काशी के सरस मेले में कन्नौज का इत्र, हस्तशिल्प कारीगरी, बंबू-वुडन क्राफ्ट का जादू छाया

मेले में महिला कारीगरों के हुनर का जलवा, 45 लाख की हो चुकी है बिक्री, आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहीं महिलाएं.

काशी के सरस मेले में हस्तशिल्प का जलवा
वाराणसी: काशी इन दिनों महिला सशक्तिकरण का केंद्र बना हुआ है. महिला उद्यमियों को मंच देने के लिए काशी में सरस मेले का आयोजन किया गया है. जहां बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी अपने हुनर का जलवा दिखा रही हैं. यही नहीं, इनके उत्पादों को पसंद भी किया जा रहा है. यही परिणाम है कि बीते 7 दिनों में इस मेले में 45 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है. इस मेले में 12 राज्यों के कुल 125 स्टॉल महिलाओं ने लगाए हुए हैं, जो हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

काशी के सरस मेले में हस्तशिल्प का जलवा (Video Credit; ETV Bharat)

इसमें अचार, मुरब्बा से लेकर वुडन, बंबू, क्ले क्राफ्ट, चिकनकारी, लेदर, हर्बल गुलाल, हैंडीक्राफ्ट लगायत कई सारे स्टाल लगाए गए हैं. जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. हर शाम यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इन उत्पादों की न सिर्फ सराहना कर रहे हैं, बल्कि उनकी खरीदारी कर रहे हैं. यहां हर दिन लगभग 5 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री हो रही है.

कन्नौज के फूलों वाले इत्र छाए: मेले में इत्र के शहर कन्नौज से आई महिला उद्यमी ने बताया कि उनके साथ 12 महिलाएं मिलकर के फूलों के जरिए इत्र को तैयार करती हैं. इसमें किसी तरीके के केमिकल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अलग-अलग फूलों के अर्क के जरिए वह इत्र बनाती हैं. पहले उनके यहां महिलाएं काम से जुड़ी नहीं थी लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज बढ़-चढ़कर इत्र कारोबार में हिस्सा ले रही हैं. उन्होंने बताया कि बनारस में आने से उन्हें अलग पहचान मिल रही है. यहां जो भी आ रहा है वह अलग-अलग तरीके से खरीदारी कर रहे हैं. सबसे ज्यादा गुलकंद, गुलाब इत्र की डिमांड है. वह कहती हैं कि उसमें किसी भी तरीके के केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है सब पूरी तरीके से हर्बल है.

वुडन आइटम का क्रेज: वहीं सहरसा से आई वुडन आर्ट कि उद्यमी कहती है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बनारस में इतनी अच्छी बिक्री होगी. बड़ी संख्या में लोग आकर के उनके सामानों को पसंद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वुडन के जरिए कोस्टर, लैंप डेकोरेटिव आइटम, यूजफुल अलग-अलग तरीके के समान को तैयार किया है. जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. सबसे ज्यादा कोस्टर, गेमिंग प्लेट और डेकोरेटिव आइटमों को पसंद किया जा रहा है. हर दिन यहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं.

ग्राहकों की मेला बन रही पसंद: वहीं मेले में आए ग्राहक भी महिला उद्यमियों का खूब प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं. उनका कहना है, पहली बार उन्होंने ऐसा मेला देखा है जहां इतनी बड़ी संख्या में दुकान मौजूद है. हर दुकान पर महिला उद्यमी अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों को दिखा रही हैं. बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि महिलाएं आज हर तरीके से आगे बढ़ रही हैं. ये महिलाएं बहुत पढ़ी-लिखी नहीं हैं लेकिन आज न सिर्फ अपना रोजगार आगे बढ़ा रहीं है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी आमदनी कमाने का तरीका सिखा रहीं है. उन्हें इस मेले में लगे सामान पसंद आ रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का क्ले क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट, बंबू के बने हुए आइटम, जरदोजी के समान गुजरात की चादरें खूब पसंद आ रही हैं.

45 लाख की हो चुकी है बिक्री: इस बारे में जिला मिशन प्रबंधक विक्रम सिंह ने बताया कि यह मेला महिला सशक्तिकरण को केंद्रित है. 20 फरवरी को इस मेले की शुरुआत की गई, जहां अलग-अलग राज्यों की महिला उद्यमी अपना उत्पाद लेकर के आयी हैं. यहां उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के भी स्टॉल लगे हैं. वहीं, आंकड़े की माने तो 45 लाख की बिक्री हो चुकी है. हमें लगता है कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा. वह बताते हैं कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और आगे बढ़कर के अपने सामानों की ब्रांडिंग कर रही हैं.

