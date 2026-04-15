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करनाल से उठी नारी शक्ति की बुलंद आवाज, महिला आरक्षण कानून के समर्थन में निकली गई पदयात्रा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की भाजपा नेताओं ने तारीफ की. समर्थन में करनाल में रैली निकाली गई.

Womens Reservation Act
करनाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में रैली (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 5:28 PM IST

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करनाल: नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत करनाल में एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्री रघुनाथ मंदिर से हुई. पदयात्रा को हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए महिला सशक्तिकरण के समर्थन में आवाज बुलंद की. पूरे वातावरण में जोश, जागरूकता और बदलाव की स्पष्ट झलक दिखाई दी.

Womens Reservation Act
करनाल से उठी नारी शक्ति की बुलंद आवाज, (Etv Bharat)

महिला आरक्षण कानून- क्या है खास: महिला आरक्षण कानून, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के नाम से जाना जाता है, देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक फैसला है. इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी. हालांकि यह व्यवस्था जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी, लेकिन इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

महिला आरक्षण कानून के समर्थन में करनाल में पदयात्रा (Etv Bharat)

सुमन सैनी का बयान: सुमन सैनी ने इस अवसर पर कहा कि "यह दिन देश की महिलाओं के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि "उन्होंने महिलाओं के उत्थान और अधिकारों को मजबूती देने का काम किया है. हरियाणा पहले से ही पंचायत स्तर पर 50% महिला भागीदारी सुनिश्चित कर चुका है और अब आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं की मजबूत उपस्थिति देखने को मिलेगी."

हरियाणा में महिलाओं के लिए योजनाएं: सुमन सैनी ने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि "महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है और हाल ही में इसकी चौथी किस्त भी लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है." उन्होंने कहा कि "सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और समाज में बराबरी की भागीदार बने."

Womens Reservation Act
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में रैली (Etv Bharat)
करनाल से शुरू हुई यह पदयात्रा एक संदेश: उन्होंने कहा कि"अब नारी सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की ओर बढ़ रही है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज. हो चुका है, जहां महिलाओं की आवाज और भी बुलंद होगी."
ये भी पढ़ें-नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की भाजपा नेताओं ने की तारीफ, महिला आरक्षण बिल के फायदे के बारे में लोगों को किया जा रहा है जागरूक

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