ETV Bharat / state

एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव पहुंचे तो रो पड़ा पूरा मोहल्ला, गम और गुस्से का माहौल

सादतपुर एक्सटेंशन का माहौल उस समय गमगीन हो गया जब एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव वहां पहुंचे.

सादतपुर में छाया मातम
सादतपुर में छाया मातम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 8, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के जिस परिवार के सदस्यों की गोवा में मौत हो गई, उस मोहल्ले में शोक का माहौल है. हर शख्स आंखों में आंसू लेकर बात करता नजर आया. एयर इंडिया का विशेष विमान सभी शवों को लेकर दिल्ली लौटा. जब शव मोहल्ले में लाए गए तो ऐसा मातम छा गया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था.

रोते-बिलखते परिजन एक के बाद एक आती चार अर्थियां हर आंख नम थी. कोई बोल नहीं पा रहा था. विलाप के लिए तो इस घर में कोई बचा ही नही था. गोवा की एक क्लब में हुए आग लगने के हादसे ने सभी को रोने पर मजबूर कर दिया.

गोवा अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
गोवा अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)

एक पल में हंसी-खुशी, चीख-पुकार में बदल गई
दरअसल, जहां ये पांच लोग पार्टी कर रहे थे. वहां अचानक भीषण आग लग गई. एक पल में हंसी-खुशी चीख-पुकार में बदल गई. हर तरफ अफरा-तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने को भागे, लेकिन घना धुआं सबको निगलता चला गया. परिवार का बेटा विनोद अपनी पत्नी को धक्का देकर किसी तरह बाहर निकल पाया. खुद जल रहा था झुलस रहा था, फिर भी उसे याद आया कि उसकी दो साली और एक भाभी अभी भी अंदर हैं. उसने एक पल नहीं सोचा और दोबारा आग के गोले में कूद पड़ा. बाहर खड़े लोग चिल्लाए, “विनोद रुक जा!” पर वो बस यही चीख़ता रहा –“मेरे लोग अंदर हैं… मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता!” लेकिन किस्मत ने उसकी हिम्मत को भी हरा दिया. अंदर का मंज़र इतना भयानक था कि हिम्मत भी डर जाए. दो बहनों ने धुएं से दम तोड़ दिया. बाकी दो आग की लपटों में बुरी तरह जल गईं. इलाज शुरू होने से पहले ही चारों की सांसें थम चुकी थीं.

सादतपुर पहुंचा मृतकों का शव
सादतपुर पहुंचा मृतकों का शव (ETV Bharat)

स्थानीय पार्षद नीता बिष्ट बोलीं- "परिवार के साथ हूं"
मृतक की छोटी बहन मान्या ने बताया कि भाभी भावना जोशी ज़िंदा वापस आई हैं, लेकिन गहरे सदमे में है. उन्होंने बताया कि सभी परिवार रेस्टोरेंट में एन्जॉय कर रहे थे. तभी मेरे भाई को वहां आग लगने का आभास हुआ और शोर मचाया तो वहां भगदड़ मच गई. भाभी दूसरे दरवाज़े की ओर भागे और बाक़ी बहन स्टाफ को देख के दूसरी ओर भागे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए. स्थानीय पार्षद नीता बिष्ट भी परिवार के साथ खड़ी थीं. उन्होंने बस इतना कहा कि एक आदमी की मौत से ही घर सूना पड़ जाता है सोचिए, एक साथ चार अर्थियां उठ रही हों ये दर्द क्या होगा.

मोहल्ले में छाया मातम
मोहल्ले में छाया मातम (ETV Bharat)

निगम बोध घाट पर किया गया अंतिम संस्कार
परिजनों की मौजूदगी में निगम बोध घाट पर चारों का अंतिम संस्कार एक-एक कर विधिविधान से किया गया. परिजन और मोहल्ले के लोग रो रहे थे. पर उस दर्द को कौन रोक सकता था. जिसने एक झटके में पूरी दुनिया छीन ली. इस दुखद घटना ने पूरे सादतपुर क्षेत्र को शोक और सदमे में डाल दिया है. आस पड़ोस और विनोद जोशी के दोस्त नौकरी से छुट्टी लेकर उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GOA FIRE INCIDENT
LAST RITES AT NIGAM BODH GHAT DELHI
TRAGIC STORY OF GOA NIGHTCLUB FIRE
गोवा घूमने गया था दिल्ली का परिवार
GOA NIGHTCLUB FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.