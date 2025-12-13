ETV Bharat / state

गुरुग्राम में आज लगेगी साल 2025 की आखिरी लोक अदालत, 80 हजार केसों का किया जाएगा निपटारा

Lok Adalat in Gurugram: गुरुग्राम में आज साल 2025 की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 7:19 AM IST

गुरुग्राम: आज गुरुग्राम में साल 2025 की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटने वाले 80000 केसों को शामिल किया जाएगा. इनमे सबसे ज्यादा संख्या ट्रैफिक चालान की रहेगी. करीब 37000 ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए लोक अदालत में भेजा गया है. इसके अलावा भी कई अन्य केस हैं जिन्हें लोक अदालत में भेजा जा रहा है.

गुरुग्राम में लगेगी साल की आखिरी लोक अदालत: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं चीफ ज्यूडिशियल राकेश कादयान की माने तो लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुल 26 बेंच लगाई जाएगी. जिनमें केसों का त्वरित निपटान किया जाएगा.

लोगों की सहायता के लिए लगाई जाएगी हेल्प डेस्क: CJM के मुताबिक "लोक अदालत में आने वाले लोगों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क भी लगाई गई है. जो लोग कोर्ट में पहले से आते जाते हैं. उन्हें अपने केस से संबंधित कोर्ट की जानकारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रैफिक चालान भुगतने वालों और पहली बार कोर्ट आने वालों को होती है, जो कि हेल्पडेस्क की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. लोगों में ये भी धारणा है कि लोक अदालत में आने वाले ट्रैफिक चालान माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसे लोगों को जुर्माने की राशि में छूट दी जाती है. लोक अदालत में केवल वही चालान माफ होते हैं जो गलत कटे हो."

लोगों की समस्या के समाधान के लिए 26 बेंच लगाई जाएगी: फिलहाल लोक अदालत लगाए जाने को लेकर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शनिवार सुबह 10 बजे 26 बेंच लग जाएगी और केसों का निपटान शुरु कर दिया जाएगा.

