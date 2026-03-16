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कैलादेवी लक्खी मेले का आगाज: सड़कों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी में चैत्र लक्खी मेले में 50 से 70 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 1:58 PM IST

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करौली: उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री कैलादेवी का चैत्र लक्खी मेला आज सोमवार से विधिवत रूप से शुरू हो गया है. यह मेला एक अप्रैल तक चलेगा. मेले की शुरूआत के साथ ही हिण्डौन से कैलादेवी तक की सड़क भक्ति रस से सराबोर नजर आने लगी है. मेले के दौरान राज राजेश्वरी कैला माता के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से लाखों पैदल यात्री पहुंच रहे हैं. सोमवार को हिण्डौन-करौली मार्ग पर पदयात्रियों की संख्या बढ़ गई है. यात्री कैलामैया के जयकारे लगाते हुए विशाल पताकाएं लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

पदयात्रियों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दर्जनों स्थानों पर निशुल्क भंडारे, ठहराव स्थल और चिकित्सा शिविर लगाए हैं. हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर राजस्थान रोडवेज ने मेला स्पेशल बसें शुरू कर दी हैं. राजस्थान के विभिन्न डिपो से 300 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं. बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी कैला मैया की भक्ति में डूबे हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं.

मेले को लेकर तैयारियां पूरी (ETV Bharat Karauli)

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सुरक्षा चाक-चौबंद: पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और कैलादेवी डीएसपी मीना ने बताया कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर 1300 पुलिस व होमगार्ड जवान तथा 55 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं. एसआई से लेकर डीएसपी-एएसपी स्तर के अधिकारी मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जिला प्रशासन, पुलिस, कैलादेवी ग्राम पंचायत और मंदिर ट्रस्ट ने कालीसिल नदी घाटों सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.

मंदिर ट्रस्ट की अभूतपूर्व तैयारी: मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों प्रदीप द्विवेदी, किशनपाल और संतोष सिंह मामा ने बताया कि आस्थाधाम में सफाई के लिए 200 से अधिक कर्मी नियुक्त किए गए हैं. 320 सीसीटीवी कैमरे चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं. साथ ही 350 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. मंदिर परिसर में रेलिंग, पर्याप्त प्रकाश, हवा और पेयजल की व्यवस्था की गई है. 12 आपातकालीन गेट, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप, व्हीलचेयर तथा 5 ई-रिक्शा उपलब्ध हैं. 25 जल प्याऊ और आरओ प्लांट से ठंडा पानी दिया जाएगा.

मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat Karauli)

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कालीसिल नदी घाटों पर महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग स्नान व्यवस्था की गई है, साथ में जाल बिछाया गया है और 12 गोताखोर तैनात हैं. कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, दो एंबुलेंस, नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन शुरू की गई है. संतोष सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. स्तनपान केंद्र, हीटप्रूफ टाइल्स वाली परिक्रमा मार्ग और पार्किंग से मंदिर तक ई-रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है.

प्रशासनिक व्यवस्था: जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष मेला 16 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा. मेले के सुचारू संचालन के लिए जिला परिषद सीईओ शिवचरण मीणा को नोडल अधिकारी और लाखन सिंह को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है. उपखण्ड मजिस्ट्रेट करौली प्रेमराज मीणा को मेला मजिस्ट्रेट तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट मण्डरायल अनिल कुमार जैन को अतिरिक्त मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर ने बाइक से लिया मेले के रास्ते का जायजा
कलेक्टर ने बाइक से लिया मेले के रास्ते का जायजा (ETV Bharat Karauli)

कलेक्टर ने लिया जायजा: रविवार को जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने करौली से कैलादेवी मार्ग तक बाइक से भ्रमण कर फुटपाथ, भंडारा, चिकित्सा शिविर, प्याऊ, शौचालय आदि सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी विभाग समन्वय से कार्य करें. इस बार मेले में राजस्थान सहित अन्य राज्यों से 50 से 70 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. प्रशासन, पुलिस और मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह तैयार है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 1:58 PM IST

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