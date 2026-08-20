विदेश में रोजगार और जालसाजी का चक्रव्यूह: कैसे फर्जी कंपनियां और एजेंट उजाड़ रहे हैं यूपी के घर
गोरखपुर मंडल के कई परिवार हुए तबाह, रोजगार के नाम पर बड़ा खेल!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:39 AM IST
गोरखपुर: यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी के नाम पर फर्जी कंपनियों और एजेंटो के माध्यम से, सपनों की उड़ान दिखाकर धोखे का ऐसा जाल फैलाया जा रहा है कि उसमें कई परिवार पूरी तरह तबाह हो जा रहे हैं. किसी को अपने घर के बेटे और पति की वतन वापसी के लिए जमीन और जेवर गिरवी रखना पड़ जा रहा है, तो कोई कानूनी मदद के लिए दौड़ते- दौड़ते थक जाता है. गोरखपुर मंडल में कई ऐसे मामले पिछले कई महीनो में सामने आए हैं. जिसमें दुबई, कतर, लीबिया और कई अन्य देशों में टूरिस्ट वीजा के जरिए नौकरी के लिए भेजे जाने वाले लोग फंस गए.
गोरखपुर के लोग विदेश में फंसे!: यहां के झंगहा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव के अशोक कुमार संयुक्त अरब अमीरात में फंसा हुआ था. महाराजगंज की रोशनी ने भी अपने पति को दुबई से घर वापस लाने की गुहार लगाई और उसके भी घर वापसी का रास्ता तय हो चुका है. संत कबीर नगर जिले के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा जो दुबई में फंसे हुए थे उनकी भी मदद फाउंडेशन के प्रयासों से घर वापसी संभव हो सकी. इसी प्रकार एम्स थाना क्षेत्र के बेलवा खुर्द निवासी गणेश सिंह भी एजेंट के बहकावे में आकर विदेश की यात्रा तो किए लेकिन वहां जाकर फंस गए. काफी प्रयास के बाद उनकी भी वापसी हुई.
अशोक दिसंबर 2025 में एजेंट के माध्यम से पेंट- पॉलिश का काम करने के लिए दुबई भेजा गया था. आर्थिक तंगी से जूझने वाले परिवार ने 110000 रुपए इस पर खर्च किया था लेकिन वहां पहुंचने पर उसे जिस काम में लगाया गया वह बहुत ही काश्तकारी और गंदा काम था जिससे अशोक घर लौटने की इच्छा रो रो कर जताने लगा.- सरिता, विदेश जाने वाले अशोक की पत्नी
वतन वापसी में किसकी भूमिका: वतन वापसी में प्रशासन की मदद के अलावा 'मदद फाउंडेशन' नाम की संस्था का भी अहम योगदान है. दावा है कि करीब 25 वर्षों में 600 से अधिक लोगों के वतन वापसी का रिकॉर्ड दर्ज है. संस्था के मुताबिक ज्यादातर लोग फर्जी वीजा के मामले में फंसते हैं.
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें एजेंट या कंपनियों के जरिए सही जानकारी नहीं दी जाती. उन्हें टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेज दिया जाता है. जिस कार्य लिए वह विदेश पहुंचते हैं जब उन्हें वह कार्य नहीं मिलता है तब उनकी परेशानी बढ़ जाती है. इसमें पी-डॉट( प्री डिपार्चर ओरिएंटेड ट्रेंनिंग) का प्रावधान है जिसका उपयोग नहीं होता है जिसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं. इसके माध्यम से विदेश जाने वाले, विदेश भेजने वाले, पुलिस प्रशासन के लोगों के मौजूदगी में एक ट्रेनिंग का इंतजाम होना चाहिए तो जो मामले सामने आते हैं वह शायद ना आए.- राजेश मणि त्रिपाठी, मदद फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष
जाने से पहले ट्रेनिंग है जरूरी: वाराणसी में इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुला है खासकर माइग्रेट के लिए. जो उनके लिए हितकारी साबित होता है. कुछ लोग विदेश में ड्राइविंग के लिए भी जाते हैं. अपने देश में अधिकांश ड्राइविंग दाएं साइड की सीट से होती है जबकि विदेश में बाएं साइड की भी ड्राइविंग करनी पड़ती है. इससे लोगों को परेशानी होती है. इसकी ट्रेनिंग, जानकारी देने के साथ, दूसरे देश की मुद्राओं और वहां की भाषा की जानकारी जाने वाले लोगों को दी जाती है तो समस्याएं कम सामने आती.
सावधान! फर्जी एजेंटों का मायाजाल: वर्ष 2024 में में गोरखपुर में एक बड़े मामले का खुलासा विदेश में फंसे विनय सिंह की शिकायत पर हुई थी. जो पादरी बाजार निवासी हैं. कार्रवाई में फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए थे. सेंटर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी लेकिन मौजूदा दौर में गोरखपुर का एम्स थाना क्षेत्र विदेश भेजने वाले सेंट्ररों का बड़ा केंद्र है. यहां जो केंद्र संचालित हो रहे हैं उन सभी पर गृह मंत्रालय से मिले रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित हैं. ईटीवी भारत की पड़ताल में यह सब दिखा भी लेकिन ईटीवी या नहीं तय कर सकता कि उनके रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या गलत.
जो मामले और शिकायत उनके संज्ञान में आते हैं पुलिस सक्रियता से जांच पड़ताल में लगती है और पीड़ित को मदद पहुंचाया जाता है. कुछ माह पहले फर्जी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.- निमिष पाटिल, एसपी सिटी
यूपी के युवाओं के साथ बड़ा धोखा!: बात करें यूपी की तो माइग्रेट पोर्टल पर मार्च 2026 तक यूपी के पते पर 158 प्लेसमेंट एजेंसी और 150 एजेंट पंजीकृत हैं. जिसमें गोरखपुर के पते पर पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी या 35 शामिल हैं. मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच इन एजेंसी और संतों के विरुद्ध धोखाधड़ी की कुल 547 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. गोरखपुर- बस्ती मंडल में फर्जी पासपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2024 से लेकर जुलाई 2026 तक गोरखपुर में 78, देवरिया में 39, महाराजगंज में पांच, कुशीनगर में जीरो, बस्ती में 12, संत कबीर नगर में 101 और सिद्धार्थनगर में सात मुकदमे में फर्जी पासपोर्ट के दर्ज हुए.
विदेश जाने वालों के लिए जरूरी टिप्स: ग्रीन वैली सेंटर जिसका दुबई में 5 साल पुराना कार्यालय है वह गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी में काम कर रही है. इस फार्म के प्रबंधक सचिन चौधरी कहते हैं कि फिलहाल रसिया, यूक्रेन और ईरान की लड़ाई के वजह से धंधा थोड़ा प्रभावित है. लेकिन जो लोग विदेश जाकर फंसते हैं उनसे कहना है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सरकार की वेबसाइट और अन्य माध्यमों से सभी जानकारियां उपलब्ध हैं.
जिस किसी का भी विदेश जाने के लिए सलेक्शन होता है वह विदेश भेजने वाली कंपनी से अपना ऑफर लेटर जरूर मांगे. यह देखे कि ऑफर लेटर में क्या कंडीशन लिखे हैं. किस पद पर उसे कार्य करना है और उसे क्या उसके लिए वेतन मिलेगा. यदि ऑफर लेटर नहीं मिलता है तो विदेश जाने से बचें. वीजा भी जरूर चेक करें. जिससे आप ठगे जाने और विदेश में फंसने से बच जाएंगे.- सचिन चौधरी, प्रबंधक, ग्रीन वैली सेंटर
फंसने पर मदद के रास्ते: इस संबंध में कानूनी जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र पांडेय ने बताया कि इमीग्रेशन एक्ट 1983 इस मामले में बहुत सारे हमको प्रावधान देता है. इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के जिसके माध्यम से विदेश में फंसने पर कोई भी रहने, खाने- पीने, वकील आदि की मदद ले सकता. इंडियन एंबेसी और माइग्रेट सेल से भी आप मदद ले सकते हैं. भारत सरकार का मदद पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप सहयोग ले सकते हैं. भारतीय प्रवासी केंद्र है उसके जरिए भी आप लीगल सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
एंबेसी से जब आप मदद लेते हैं तो उसके जरिए आपको एक सर्टिफिकेट बना कर दिया जाता है. उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप अपने वतन वापसी कर सकते हैं. इसके अलावा पीड़ित लोग अपने सांसदों- विधायक के माध्यम से भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रयास और शिकायत कर सकते हैं. सरकार ने बहुत सारे माध्यम इसके लिए बना रखे हैं. जरूरत है धैर्य और साहस से सरकार के पोर्टल-एंबेसी आदि की मदद लें.- शिवेंद्र पांडेय, एडवोकेट
ऐसे उजड़ रहें यूपी के घर!: गोरखपुर जिले की गोला थाना क्षेत्र के उमेश यादव ने वर्ष 2016 में जो पासपोर्ट बनवाया था, उसमें उसकी जन्म तिथि 8 अगस्त 1988 दर्ज थी. इस पासपोर्ट पर उसने कई बार विदेश यात्रा की बाद में टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया और वहां अवैध रूप से कारोबार करते हुए पकड़ लिया गया. थाईलैंड की पुलिस ने उसे भारत वापस भेज दिया उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया इसके बाद उसने सुमेश यादव के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया. इसमें पिता का नाम और पता पहले पासपोर्ट वाला ही था लेकिन फर्जी दस्तावेज के सहारे उसने नाम और जन्म तिथि अपनी बदलवा दी थी. उमेश के दो पासपोर्ट बनवाने की शिकायत एक गुमनाम व्यक्ति ने एसएसपी गोरखपुर से की थी. जब इसकी जांच कराई गई तो मामला फर्जी पाया गया और 22 मई 2026 को गोला थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. अब तक फर्जी पासपोर्ट के जो मामले सामने आए हैं वह किसी किसी के शिकायत पर ही सामने आया है.
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