मारवाड़ का कुंभ भोगीशैल यात्रा में 115 किमी पैदल यात्रा करेंगे हजारों लोग
इस परिक्रमा में 7 पड़ाव होंगे. सभी पड़ावों के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.
Published : May 23, 2026 at 6:14 PM IST
जोधपुर: मारवाड़ के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध भोगीशैल यात्रा 25 मई से प्रारंभ होगी. 7 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान नगरवासी पूरे शहर की 115 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे. इस यात्रा में मारवाड़ के साथ साथ गोड़वाड़ के लोग भी शामिल होते हैं. हिंदू सेवा मंडल के माध्यम से आयोजित इस यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में नगर के सभी देवी–देवताओं की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए संपूर्ण नगर की परिक्रमा की जाती है. आयोजन समिति के सचिव विष्णुचंद्र प्रजापति के अनुसार प्रत्येक तीन साल बाद परिक्रमा का आयोजन होता है. इस पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. इस परिक्रमा के लिए शहर की सैकड़ों संस्थाएं सहयोग कर रही हैं.
कच्चा पथरीला रास्ता: 115 किलोमीटर की यात्रा में बड़ा हिस्सा कच्चा और पथरीला है. इस पर लोग पैदल चलेंगे. इसके लिए नगर निगम की टीम काम कर रही है. जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी यात्रा के मार्ग का जायजा लिया. इस परिक्रमा में शहर के सभी वर्ग की भागीदारी होती है. जिसके चलते इस बार जिला प्रशासन ने प्रत्येक पड़ाव के लिए व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी तय की है. जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो.
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115 किमी में 7 पड़ाव, हजारों यात्री: सात दिवसीय इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे. परिक्रमा में 7 पड़ाव होंगे. अलग-अलग पड़ाव के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. उनके विश्राम के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए गए हैं. पहला पड़ाव रातानाडा होगा, इसके बाद चौपासनी, बैरी गंगा, बड़ली, बैजनाथ, मंडोर और अंत में भीतरी शहर के घनश्याम जी के मंदिर में समापन होगा.
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यात्रियों के लिए टोकन व्यवस्था: प्रजापत ने बताया कि परिक्रमा के दौरान यात्रियों को अपना सामान खुद लेकर नहीं चलाना होगा. उनका सामान एक पड़ाव से दूसरे स्थल तक पहुंचाने के लिए भी आयोजन समिति की ओर से टीमे लगाई गई है. 25 हजार टोकन का सेट तैयार किया गया है. एक टोकन यात्री के पास तथा दूसरा सामान पर लगाया जाएगा. पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए मिनी बसों की भी व्यवस्था की गई है. 300 से ज्यादा स्वयंसेवक सेवा कार्य में रहेंगे.