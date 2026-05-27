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कोटा पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर पकड़ी 2.24 करोड़ की हवाला नकदी, गुजरात जा रही SUV से बरामद

पुलिस ने कार से 2.24 करोड़ रुपए जब्त किए ( Photo Courtesy- Kota Police )