कोटा पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर पकड़ी 2.24 करोड़ की हवाला नकदी, गुजरात जा रही SUV से बरामद
कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में सीट के नीचे बने गुप्त बॉक्स से 2.24 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की.
Published : May 27, 2026 at 6:26 PM IST
कोटा: जिले की ग्रामीण पुलिस के चेचट थाने ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए हवाला कारोबार से जुड़ी भारी मात्रा में नकदी बरामद की है. यह राशि कार में गुप्त रूप से बने हुए विशेष बॉक्स के जरिए छिपाकर ले जाई जा रही थी. यह हवाला की राशि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से गुजरात ले जाई जा रही थी. गिनती करने पर कुल 2.24 करोड़ रुपये निकले. बरामद नोट 500, 200 और 100 रुपये के थे.
नाकाबंदी से भागने की कोशिश: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि चेचट थाना पुलिस मोड़क तिराहे के पास विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी. मंगलवार रात को नाकेबंदी के दौरान एक गुजरात नंबर वाली SUV वहां पहुंची. चालक ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की और कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और बैरिकेडिंग की वजह से कार को सफलतापूर्वक रोक लिया गया. कार की तलाशी लेने पर संदिग्ध स्थिति दिखाई दी. गहन जांच में सीट के नीचे बने गुप्त बॉक्स से नकदी बरामद हुई. इस कार्रवाई के दौरान प्रोबेशनल आरपीएस अंकित कुड़ी और चेचट थाना अधिकारी उत्तम सिंह मौजूद रहे.
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दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के अनुसार, पूरी राशि को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया गया है. कार में सवार दो व्यक्ति मुकेश और भाविक दोनों गुजरात के निवासी हैं. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बाबूलाल एंड कंपनी नामक गुजरात स्थित फर्म के लिए काम करते हैं. यह कंपनी हवाला ट्रांजैक्शन का काम करती है.
मंथली सेलरी पर काम करते थे युवक: एसपी सुजीत शंकर के अनुसार आरोपी लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से यह पैसा लेकर आ रहे थे और इसे गुजरात स्थित कंपनी के ऑफिस में पहुंचाना था. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पिछले दो साल से लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं. उन्हें मासिक 25 से 30 हजार रुपये वेतन के अलावा प्रति किलोमीटर के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलता है. एसपी ने बताया कि पुलिस इस पूरे हवाला नेटवर्क की गहन जांच पड़ताल कर रही है. मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है ,ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.
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