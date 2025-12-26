जयपुर में 30 दिसंबर को होगी अन्नदाता हुंकार रैली, रामपाल बोले- सरकार छीन रही किसानों की जमीन
किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने आरोप लगाया कि देश की समृद्धि के बजाय सरकार किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण में जुटी है.
जयपुर: राजस्थान में एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रदेश भर के किसान 'किसान महापंचायत' के बैनर तले बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शुक्रवार को कहा कि 'खेत को पानी, फसल को दाम एवं युवाओं को काम' के साथ-साथ कृषि भूमि बचाने के लिए 30 दिसंबर को जयपुर में किसान प्रतिनिधियों की 'अन्नदाता हुंकार रैली' निकाली जाएगी.
जाट ने आरोप लगाया कि उपनिवेशवाद को पोषित करने वाली पूंजीवादी एवं सामंती सोच के कारण सरकार किसानों की भूमि छीनने पर तुली है. किसान आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान परेशान हैं और समस्याओं के समाधान न मिलने से आंदोलन मजबूरी बन गया है.
प्रदेश के किसान एकजुट: जाट ने बताया कि राजस्थान में 9 एक्सप्रेसवे बनाने की बजट 2025-26 मे घोषणा की गई थी, जिनमें से अभी 'भरतपुर-ब्यावर' एवं 'कोटपूतली-किशनगढ़' का काम आरंभ होने की स्थिति में है. इन सड़कों को बनाने के लिए किसानों की सिंचित एवं बहुफसली कृषि भूमियों का अधिग्रहण निरंतर जारी है. उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को होने वाली रैली सरकार द्वारा वार्ता की पेशकश के बाद स्थगित कर दी गई थी, लेकिन सार्थक कार्रवाई न होने पर 26 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित कर 30 दिसंबर को रैली के आयोजन का ऐलान किया गया.
पूंजीवादी और सामंती सोच पर प्रहार: जाट ने कहा कि देश की समृद्धि के बजाय सरकार किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण में जुटी है, जो 'जले घाव पर नमक छिड़कने' जैसा है. उन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर 38 करोड़ रुपए खर्च करने और पीएम ग्राम सड़क योजना की मरम्मत के लिए ढाई लाख रुपए देने से इनकार करने के सरकार के 'दोहरे मापदंडों' पर सवाल उठाए.
ये हैं प्रमुख मांगें:
- खेत को पानी: यमुना जल समझौते, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना समेत सभी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए. सिंचाई जल का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो. बांध और नहरों का रख रखाव समय पर हो, ताकि अंतिम छोर के किसानों को भी पानी मिल सके.
- MSP पर गारंटी कानून: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए. इस कानून के बनने तक, खरीद नीति में भेदभाव समाप्त करके पारदर्शी तरीके से पूरी उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इस दिशा में 'राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम-1961' की धारा 9(2)(XII) को प्रभावी बनाया जाए तथा 'राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम-1963' में संशोधन कर नीलामी की बोली MSP से शुरू की जाए.
- खरीद नीति में संशोधन: 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' के प्रावधानों में संशोधन कर मूंग, चना, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कुसुम जैसी उपजों के लिए राज्य के उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक खरीद न करने के प्रतिबंध को हटाया जाए.
- आपदा मुआवजे का कार्यान्वयन: 'आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005' का पालन सुनिश्चित करते हुए, 'आपदा राहत कोष' के माध्यम से किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा दिया जाए. अब तक स्वीकृत पर अदत्त मुआवजा राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाए.
- मंडी समितियों के चुनाव: कृषि उपज मंडी समितियों के निर्धारित अवधि में नियमित रूप से चुनाव कराए जाएं.
- समझौते का पालन: प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को स्थायी खरीद केंद्र बनाने के लिए सरकार एवं किसानों के बीच 9-10 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते का पालन सुनिश्चित किया जाए.
- ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा: 'युवाओं को काम' देने के लिए, शहरों के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की नीति बंद करके प्रत्येक गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि ग्रामोद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो.
- ग्राम-शहर समानता: गांवों में भी शहरों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि ग्रामोद्योगों के लिए संसाधनों का अभाव न रहे.
