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खाटू श्याम में नहीं होंगे दर्शन: आज रात 10 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे पट

खाटू श्याम जी मंदिर रविवार रात 10 बजे से सोमवार 20 जुलाई शाम 5 बजे तक बंद रहेंगा.

खाटू श्याम जी मंदिर
खाटू श्याम जी मंदिर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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सीकर: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. यदि आप बाबा श्याम के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो मंदिर पहुंचने से पहले समय का विशेष ध्यान रखें. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार आज 19 जुलाई को रात 10 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 20 जुलाई को पूरे दिन आम श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश बंद रहेगा. मंदिर के पट 20 जुलाई शाम 5 बजे दोबारा खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन कर सकेंगे.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. इस धार्मिक अनुष्ठान में बाबा श्याम के मस्तक पर चंदन का विशेष लेप लगाया जाता है तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न होती है. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 8 से 10 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है, इसलिए मंदिर को करीब 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाता है.

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श्री श्याम मंदिर कमेटी की भक्तों से अपील: श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर बंद रहने की इस अवधि में दर्शन के लिए खाटूधाम न पहुंचें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके. विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार की सभी धार्मिक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद 20 जुलाई शाम 5 बजे मंदिर के पट फिर से खोल दिए जाएंगे. इसके बाद बाबा श्याम के नियमित दर्शन शुरू होंगे. मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं.

जीएम ने स्टेशन के लिए चिह्नित जमीन देखी: इस बीच नॉर्थ-वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने सुंदरपुरा में प्रस्तावित खाटू श्याम जी-सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया. उन्होंने पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित अन्य स्थानीय लोगों से स्टेशन के चयनित स्थान, खाटू श्याम जी मंदिर की दूरी और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उपलब्ध मार्गों की विस्तृत जानकारी ली. महाप्रबंधक ने कहा कि जल्द ही स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. जीएम ने नक्शे का गहन अध्ययन किया और योजनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की. निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन निर्माण से जुड़ी प्रारंभिक तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया. इस नई रेलवे सुविधा से खाटू धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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