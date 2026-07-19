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खाटू श्याम में नहीं होंगे दर्शन: आज रात 10 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे पट

खाटू श्याम जी मंदिर ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. यदि आप बाबा श्याम के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो मंदिर पहुंचने से पहले समय का विशेष ध्यान रखें. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार आज 19 जुलाई को रात 10 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 20 जुलाई को पूरे दिन आम श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश बंद रहेगा. मंदिर के पट 20 जुलाई शाम 5 बजे दोबारा खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन कर सकेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. इस धार्मिक अनुष्ठान में बाबा श्याम के मस्तक पर चंदन का विशेष लेप लगाया जाता है तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न होती है. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 8 से 10 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है, इसलिए मंदिर को करीब 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाता है. इसे भी पढ़ें- श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने खाटू जा रहे हैं तो रुकिए...19 घंटे बंद रहेंगे मंदिर के पट, जानिए कब और क्यों