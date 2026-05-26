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बुंदेलखंड का कायाकल्प करेगा कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म !

कानपुर रिंग रोड से कबरई तक 118 किमी लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन हाइवे प्रोजेक्ट पर अब कैबिनेट मुहर लगनी बाकी है.

Kanpur Kabrai Greenfield Highway
118 किमी लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन हाइवे प्रोजेक्ट पर अब कैबिनेट मुहर लगनी बाकी है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 11:23 AM IST

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हमीरपुर: बुंदेलखंड की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड फोरलेन हाइवे परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अहम मानी जा रही है.

करीब 5757 करोड़ रुपये की यह परियोजना केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में है. टेंडर प्रक्रिया एडवांस स्तर पर बताई जा रही है. कैबिनेट स्वीकृति के बाद टेंडर खुलेगा और निर्माण एजेंसी तय होगी.

Kanpur Kabrai Greenfield Highway
एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन हाइवे प्रोजेक्ट. (ETV Bharat)

118 किमी लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे प्रस्तावित

एनएचएआई के दस्तावेजों के अनुसार कानपुर रिंग रोड से कबरई तक करीब 118 किमी लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे प्रस्तावित है. यह मार्ग हमीरपुर और महोबा जिले से गुजरते हुए कबरई क्षेत्र में एनएच-35 से जुड़ेगा. आगे यह बांदा-महोबा मार्ग और कबरई-छतरपुर-सागर रूट से जुड़कर लखनऊ-भोपाल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.

Kanpur Kabrai Greenfield Highway
बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बदलेगा कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे. (ETV Bharat)

इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद लगातार सक्रिय रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दो बार मुलाकात कर कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे की मंज़ूरी का मुद्दा उठाया.

24 जुलाई 2024 को उन्होंने सदन में भी कानपुर-सागर एनएच-34 को फोरलेन करने की मांग रखी थी. निषाद का कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के विकास, व्यापार और सुरक्षित आवागमन के लिए बेहद ज़रूरी है.

Kanpur Kabrai Greenfield Highway
कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद. (ETV Bharat)

ग्रीनफील्ड हाईवे बनने के बाद मौजूदा एनएच-34 पर वाहनों का दबाव कम होगा. अभी इस मार्ग से रोजाना 25 हजार तक वाहन गुजरते हैं, जिनमें करीब 15 हजार बड़े वाहन शामिल बताए जाते हैं.

नया हाईवे बनने से भारी वाहनों को वैकल्पिक और तेज मार्ग मिलेगा. इससे हमीरपुर शहर, सुमेरपुर और मौदहा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है.

प्रस्तावित हाईवे से हमीरपुर, सुमेरपुर और मौदहा कस्बों को बड़ा लाभ मिलेगा. हमीरपुर में नवेली प्लांट के पास कनेक्टिविटी प्रस्तावित है.

सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र और मौदहा क्षेत्र को भी प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाएगा. इससे स्थानीय व्यापार, औद्योगिक गतिविधियों और आवागमन को नई गति मिलेगी.

परियोजना में यमुना और बेतवा नदी पर दो बड़े फोरलेन पुल भी प्रस्तावित हैं. यमुना नदी पर करीब 1000 से 1100 मीटर और बेतवा नदी पर करीब 750 से 800 मीटर लंबा पुल बनने की संभावना है. इन पुलों से कानपुर, हमीरपुर और महोबा के बीच आवागमन और सुगम होगा.

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एनएच-34 पर वाहनों के दबाव के बीच गुजरते भारी वाहन. (ETV Bharat)

वाहनों की डिजाइन स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटा रहेगी

नए ग्रीनफील्ड फोरलेन पर वाहनों की डिजाइन स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटा रहेगी. अभी कबरई से कानपुर तक सफर में करीब साढ़े तीन से चार घंटे लगते हैं. नया मार्ग बनने के बाद यह सफर करीब डेढ़ घंटे में पूरा होने की उम्मीद है. इससे यात्रियों, व्यापारियों और मालवाहक वाहनों का समय बचेगा.

कबरई के पत्थर कारोबार और हमीरपुर-महोबा की मौरंग-गिट्टी ढुलाई को भी इस परियोजना से फायदा मिलेगा. अभी निर्माण सामग्री से लदे वाहन एनएच-34 से होकर कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, सीतापुर और लखीमपुर तक जाते हैं. नया फोरलेन बनने से माल ढुलाई तेज होगी और ट्रांसपोर्ट समय घटेगा.

लंबे समय से उठ रही थी मांग

कानपुर-कबरई फोरलेन की मांग लंबे समय से उठती रही है. पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने लोकसभा में नियम 377 और शून्यकाल के दौरान कई बार यह मुद्दा उठाया था. वर्ष 2019 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमीरपुर आगमन पर फोरलेन की घोषणा की थी. इसके बाद 2022 में कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे का सर्वे शुरू हुआ.

2022 में शुरू हुआ था सर्वे

कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे का सर्वे वर्ष 2022 में शुरू हुआ था, तब 112 किमी लंबे मार्ग को कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और महोबा के 68 गांवों से होकर गुजारने की बात सामने आई थी.

पत्योरा के पास यमुना नदी पर 1.78 किमी लंबे पुल का प्रस्ताव भी बताया गया था. अब बदले एलाइनमेंट के साथ कानपुर रिंग रोड से कबरई तक करीब 118 किमी लंबे ग्रीनफील्ड फोरलेन की योजना है.

हमीरपुर और मौदहा के ये गांव दायरे में

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे हमीरपुर जिले के करीब 35 गांव/मौजों से होकर गुजरेगा. हमीरपुर तहसील क्षेत्र में इंगोहटा, हेलापुर डांडा, चंदौली तीर, मंझूपुर दरिया, कलौली तीर, चंदूपुर दरिया, बदनपुर, चंदौखी, रमेडी डांडा, बिदोखर पुरई, बिदोखर मेदनी, भकौल, रगौरा, बांकी, महमूदपुर, पौथिया खुर्द, अमिरता, कीरतपुर, कुछेछा, पलरा, दरियापुर, बबीना, बिलहडी, कुंडौरा, बांक, सुमेरपुर, सुमेरपुर ग्रामीण और हेलापुर दरिया शामिल बताए जा रहे हैं.

मौदहा तहसील क्षेत्र में रीवन, छिरका, रागौल, मकरांव, नरायच, कुसमेला, गहबरा, भवानी, चमरखन्ना, रतौली, सिलौली, रतवा, लरौंद, भमौरा, सिचौली, पिपरौंदा, अछरेला, किशुनपुर, बहरेला, रोहारी, चकदहा और गडरिया खेड़ा क्षेत्र दायरे में बताए जा रहे हैं.

तीन जिलों में भूमि प्रभावित

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमीरपुर में करीब 500 हेक्टेयर, महोबा में करीब 250 हेक्टेयर और कानपुर नगर में करीब 350 से 400 हेक्टेयर तक कृषि व अन्य भूमि प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा हमीरपुर की 6.7 हेक्टेयर, महोबा की 4.5 हेक्टेयर और कानपुर नगर की 0.8 हेक्टेयर वन भूमि भी दायरे में आएगी. अंतिम स्थिति अगले चरण की अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी.

20 साल तक एजेंसी करेगी रखरखाव

ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण करने वाली एजेंसी ही 20 साल तक इसका रखरखाव करेगी. इसी अवधि में टोल वसूली की जिम्मेदारी भी उसी के पास रहेगी. इससे सड़क की गुणवत्ता, मरम्मत और संचालन व्यवस्था को लेकर एजेंसी की जवाबदेही तय रहेगी.

इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग समन्वय समिति विशाल चौहान ने बताया कि परियोजना रुकी नहीं है. स्वीकृति की प्रक्रिया में है. मंत्रालय स्तर से प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है. उच्च स्तर से स्वीकृति होनी है. परियोजना को गंभीरता से लिया जा रहा है.

वहीं एनएचएआई कानपुर के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना हो चुकी है. टेंडर प्रक्रिया एडवांस स्तर पर है.

कैबिनेट स्वीकृति के बाद ही टेंडर खोला जाएगा. प्रारंभिक सर्वे में भूमि का आकलन अधिक रहता है. अंतिम स्थिति अगले चरण की अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी.

राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना बुंदेलखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इस परियोजना से हमीरपुर, सुमेरपुर और मौदहा क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इसे जल्द मंज़ूरी दिलाने के लिए केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई है.

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