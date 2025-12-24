ETV Bharat / state

कार्निवल के रंगों में सराबोर हुआ धर्मशाला, जानिए कब-कब होंगे कौन से कार्यक्रम

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा कार्निवाल का शुभारंभ किया. इस दौरान भव्य शौभा यात्रा निकाली गई.

धर्मशाला में कांगड़ा कार्निवाल का शुभारंभ
धर्मशाला में कांगड़ा कार्निवाल का शुभारंभ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के उपरांत भव्य शोभा यात्रा के साथ कांगड़ा कार्निवाल का औपचारिक शुभारंभ किया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर वातावरण देखने को मिला. शोभा यात्रा में हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए अनेक सांस्कृतिक दलों ने सहभागिता की पारंपरिक लोकनृत्य, वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें, रंग-बिरंगी झांकियां और आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा ने दर्शकों का मन मोह लिया.

शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से पुलिस मैदान तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने हिमाचल दर्शन गैलरी का भी शुभारंभ किया. गौरतलब है कि 31 दिसंबर तक चलने वाले कांगड़ा कार्निवाल के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत संध्याओं, हास्य प्रस्तुतियों, पारंपरिक लोक नृत्यों, बैंड प्रस्तुतियों तथा विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन होगा. पहले दिन एनजेडसीसी नृत्य प्रस्तुति, रुद्र बैंड, फिरदौस बैंड और प्रसिद्ध हास्य कलाकार भावना पठानिया अपनी प्रस्तुति देंगे. 25 दिसंबर को कार्निवाल में बॉलीवुड सेलिब्रिटी, अंकित तिवारी, इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित, राखी गौतम अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

राम मंदिर के मॉडल को निहारते मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

इन प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

इसके साथ ही युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए फुटबाॅल प्रतियोगिता, मिस एंड मिसेज प्रतियोगिता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से साइकिल राइडा, युवाओं को आकर्षित करने वाले लाइफस्टाइल इवेंट्स भी शामिल हैं. कार्निवाल में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और पर्यटकों की बड़ी सहभागिता से पूरे क्षेत्र में उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक उल्लास का वातावरण बना हुआ है. 25 दिसंबर को धर्मशाला मैराथन का आयोजन भी होगा. इस रेस में देश-विदेश से धावक भाग लेंगे. मैराथन सुबह 6:30 बजे साई स्टेडियम से आरंभ होकर सर्किट हाउस, चीलगाड़ी, कोतवाली बाजार, खनियारा, रक्कड़, दाड़ी होते हुए साई स्टेडियम धर्मशाला में ही समाप्त होगी. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मैराथन समापन पर मुख्य अतिथि होंगे और विजेताओं को सम्मानित करेंगे.

राम मंदिर के मॉडल को निहारते मुकेश अग्निहोत्री
राम मंदिर के मॉडल को निहारते मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

26 दिसंबर को धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में कांगड़ा वैली कार्निवाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा. 27 दिसंबर को कचहरी स्थित जिला परिषद हॉल में मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल 2025 प्रतियोगिता का आयोजन होगा. 28 दिसंबर को साइकिल राइड का आयोजन भी जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शिमला विंटर कार्निवल का CM सुक्खू ने किया शुभारंभ, महा नाटी में भी लिया हिस्सा

TAGGED:

KANGRA CARNIVAL DHARAMSHALA
CARNIVAL IN HIMACHAL
KANGRA CARNIVAL EVENTS
कांगड़ा कार्निवाल
KANGRA CARNIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.