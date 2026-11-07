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जैसलमेर में 'कड़कड़' के बिना दिवाली पर लक्ष्मी पूजन अधूरा ...सदियों पुरानी परंपरा के बारे में जानें

दिवाली से पहले कड़कड़ तैयार करते ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जैसलमेर में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच ऐसी पारंपरिक मिठाई भी खास आकर्षण है, जिसका स्वाद पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर है. नाम है कड़कड़ मिठाई. सुनने में जितना अनोखा, स्वाद में उतनी ही खास. लक्ष्मी पूजन में उतना ही विशेष महत्व. दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन में कड़कड़ का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है. दीपोत्सव आते ही यहां के मिठाई बाजारों में कड़कड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इसकी मांग बढ़ने लगती है.