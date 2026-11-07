जैसलमेर में 'कड़कड़' के बिना दिवाली पर लक्ष्मी पूजन अधूरा ...सदियों पुरानी परंपरा के बारे में जानें
दीपोत्सव आते ही स्थानीय मिठाई बाजारों में कड़कड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. मांग भी बढ़ जाती है.
Published : November 7, 2026 at 11:24 AM IST
जैसलमेर: जैसलमेर में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच ऐसी पारंपरिक मिठाई भी खास आकर्षण है, जिसका स्वाद पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर है. नाम है कड़कड़ मिठाई. सुनने में जितना अनोखा, स्वाद में उतनी ही खास. लक्ष्मी पूजन में उतना ही विशेष महत्व. दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन में कड़कड़ का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है. दीपोत्सव आते ही यहां के मिठाई बाजारों में कड़कड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इसकी मांग बढ़ने लगती है.
लक्ष्मी पूजन में रखने की परंपरा: कड़कड़ का अलग ही रंग और रिवाज है. लक्ष्मी पूजन के लिए कड़कड़ की खास पहचान है. गांवों से लेकर शहर तक दीपावली पर इस मिठाई की खरीदारी की जाती है. घरों में मां लक्ष्मी के पूजन के दौरान इसे प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है. मान्यता और पारिवारिक परंपरा से जुड़ी यह मिठाई आज भी जैसलमेर के दीपोत्सव का अभिन्न हिस्सा है.
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शक्कर-इलायची से तैयार होती पतली और कुरकुरी मिठाई: मिठाई विक्रेता और निर्माता विक्रम चूरा बताते हैं, कड़कड़ बनाने के लिए लंबी चौड़ी सामग्री या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती. सामान्य तौर पर इसे केवल शक्कर और इलायची से तैयार किया जाता है, लेकिन असली खूबी बनाने के पारंपरिक तरीके और पतली बनावट है. शक्कर गर्म कर उसका गाढ़ा सीरप तैयार करते हैं. फिर कुटी इलायची मिलाते हैं. कारीगर मिट्टी की मटकियों को उलटा कर पैंदे पर गर्म शक्कर के सीरप को विशेष तरीके से ढालते हैं. कुछ देर में यह जमकर पतली, कुरकुरी और स्वादिष्ट कड़कड़ मिठाई बन जाती है. जितनी पतली और बारीक बने, उतनी ही बेहतर मानी जाती है. मुंह में रखते ही कुरकुरापन और इलायची की खुशबू स्वाद और खास बना देती है.
हुनर से बनती है खास पहचान: इसमें सामग्री से ज्यादा कारीगर के हाथों का हुनर और अनुभव मायने रखता है. कारीगर आज भी पारंपरिक विधि को आगे बढ़ा रहे हैं. जैसलमेर में करीब दो पीढ़ियों से इस काम से जुड़े विक्रम चूरा बताते हैं कि दीपोत्सव पर कड़कड़ की मांग बढ़ जाती है. लक्ष्मी पूजन में खास महत्व होने के कारण लोग पहले से ही खरीदारी करने पहुंचने लगते हैं. उनके यहां कारीगर मांगीलाल विश्नोई लंबे समय से यह मिठाई बना रहे हैं. चूरा के मुताबिक, कड़कड़ कांच की तरह तैयार होती है. इसकी पतली परत बड़ी खासियत है.
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