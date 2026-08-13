कुरकुरे का लालच देकर मासूम को ले जाकर की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारवास की सजा
कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि इस प्रकार की घृणित घटना ने अंतर्मन तक को झकझोर कर रख दिया है.
Published : August 13, 2026 at 8:24 PM IST
जोधपुरः पॉक्सो न्यायालय ने तीन साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला के न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने 81 पेज के अपने निर्णय में यह सजा दी है. अपने निर्णय में न्यायाधीश ने लिखा है कि हस्तगत निर्णय को लिखवाते हुए अत्यंत वेदना महसूस हो रही है कि आज समाज किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है. जिस देश में कन्याओं को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है एवं नवरात्रि आने पर छोटी-छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उनमें माता दुर्गा का रूप देखकर उनकी पूजा की जाती है एवं उनके चरण कमल धोए जाते हैं. उन्हें प्रसाद का भोग लगाकर चुनरी ओढ़ाकर मां दुर्गा का रूप देखकर पूजा की जाती है. हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घृणित घटना ने वास्तविक रूप से अंतर्मन तक को झकझोर कर रख दिया है.
न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि 'कहते हैं कि दुष्कर्मी पाश्विक होता है. शायद यह पशुओं का भी अपमान है, क्योंकि पशु भूख से चलते हैं और मनुष्य कई बार अहंकार, वासना, सत्ता एवं विकृत सोच से. पशु जंगल में रहता है, लेकिन जंगल का नियम नहीं तोड़ता, वह भूख मिटते ही वापस लौट जाता है, वह किसी की अस्मिता नहीं नोचता, तो पाश्विक कौन है, वह जो प्रकृति के नियम में जीता है या फिर वह, जो सभ्यता का मुखौटा पहनकर इंसानियत को रोज नीलाम करता है ?. जिसने स्त्री को व्यक्ति नहीं, बल्कि वस्तु समझ लिया, जिसने सहमति का अर्थ अपनी ताकत के नीचे कुचल दिया, लेकिन हस्तगत प्रकरण में पीड़िता स्त्री भी नहीं है, वह तो केवल मात्र एक तीन वर्षीय अबोध बालिका है. जो कि ठीक से बोलने एवं समझने की स्थिति भी नहीं रखती है. ऐसे को पाश्विक कहना पशुओं की तौहिन हैं'.
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यह है मामलाः प्रकरण के विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि गत वर्ष 22 अक्टूबर की सुबह बालिका घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल पर वहां आया और बालिका को चॉकलेट व कुरकुरे दिलाने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव में ही एक सुनसान स्थान पर ले गया. वहां अभियुक्त ने बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद पीडिता को पुनः उसके घर के बाहर पटककर फरार हो गया.
बिलाड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में न्यायालय के समक्ष 30 मौखिक साक्षी, 113 दस्तावेजी साक्ष्य तथा 01 आर्टिकल प्रस्तुत किया. अभियोजन द्वारा पेश मौखिक, दस्तावेजी, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सीमा तक न्यायालय ने प्रमाणित माने. इसके बाद न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने दोषसिद्ध कर सजा सुनाई हैं.
15 लाख की सहायताः न्यायालय द्वारा पीड़िता के पुनर्वास एवं भविष्य की आवश्यकताओं एवं उसके हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़िता के नाम पंद्रह लाख रुपए की एफडी करवाने के आदेश भी पारित किया है. इसके अलावा विभिन्न धाराओं में लगाए 3 लाख 40 हजार के अर्थदंड भी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.