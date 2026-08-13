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कुरकुरे का लालच देकर मासूम को ले जाकर की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारवास की सजा

जोधपुरः पॉक्सो न्यायालय ने तीन साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला के न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने 81 पेज के अपने निर्णय में यह सजा दी है. अपने निर्णय में न्यायाधीश ने लिखा है कि हस्तगत निर्णय को लिखवाते हुए अत्यंत वेदना महसूस हो रही है कि आज समाज किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है. जिस देश में कन्याओं को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है एवं नवरात्रि आने पर छोटी-छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उनमें माता दुर्गा का रूप देखकर उनकी पूजा की जाती है एवं उनके चरण कमल धोए जाते हैं. उन्हें प्रसाद का भोग लगाकर चुनरी ओढ़ाकर मां दुर्गा का रूप देखकर पूजा की जाती है. हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घृणित घटना ने वास्तविक रूप से अंतर्मन तक को झकझोर कर रख दिया है.

न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि 'कहते हैं कि दुष्कर्मी पाश्विक होता है. शायद यह पशुओं का भी अपमान है, क्योंकि पशु भूख से चलते हैं और मनुष्य कई बार अहंकार, वासना, सत्ता एवं विकृत सोच से. पशु जंगल में रहता है, लेकिन जंगल का नियम नहीं तोड़ता, वह भूख मिटते ही वापस लौट जाता है, वह किसी की अस्मिता नहीं नोचता, तो पाश्विक कौन है, वह जो प्रकृति के नियम में जीता है या फिर वह, जो सभ्यता का मुखौटा पहनकर इंसानियत को रोज नीलाम करता है ?. जिसने स्त्री को व्यक्ति नहीं, बल्कि वस्तु समझ लिया, जिसने सहमति का अर्थ अपनी ताकत के नीचे कुचल दिया, लेकिन हस्तगत प्रकरण में पीड़िता स्त्री भी नहीं है, वह तो केवल मात्र एक तीन वर्षीय अबोध बालिका है. जो कि ठीक से बोलने एवं समझने की स्थिति भी नहीं रखती है. ऐसे को पाश्विक कहना पशुओं की तौहिन हैं'.

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