सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर होटल में दुष्कर्म, झालावाड़ पुलिस ने आरोपी को यूपी से किया गिरफ्तार
झालावाड़ साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को झांसी से गिरफ्तार किया.
Published : May 15, 2026 at 7:50 PM IST
झालावाड़: जिले की साइबर थाना पुलिस ने स्नैपचैट पर युवती से दोस्ती कर उसे झांसे में फंसाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये मांगने वाले आरोपी को झांसी (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने कोटा के एक निजी होटल में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी पर युवती के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये मांगने का भी आरोप है.
सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती: मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता ने परिजनों के साथ साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी अभिषेक कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर पीड़िता से दोस्ती की. बाद में उसे अपने झांसे में लिया और डरा-धमकाकर उसे कोटा बुला लिया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को निजी होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म की वारदात का अंजाम दिया.
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आरोपी को झांसी से पकड़ा: एसपी ने बताया कि आरोपी पर पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये की मांग करने का भी आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचन्द्र मीणा के सुपरविजन तथा साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और झांसी से उसे डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया. वर्तमान में आरोपी को पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा.
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