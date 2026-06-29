पिता ने रिश्तों को किया शर्मसार, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म पर कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने आरोपी पिता पर 12 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
Published : June 29, 2026 at 7:40 PM IST
झालावाड़ः जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने रिश्ते को तार-तार करने वाले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पत्नी की मौत के बाद पिता ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी पिता पर 12 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
कोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक राशि देने की अनुशंषा की है. राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि जिले के भालता थाना क्षेत्र में पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश किया था. पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने 4-5 वर्ष पहले दुसरी शादी कर ली थी. इसके बाद से ही पिता उससे और उसके भाई के साथ आए दिन मारपीट करने लगे.
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पिता ने किया दुष्कर्मः मारपीट से परेशान होकर उसका भाई घर छोड़कर चला गया. इसके बाद वह अकेली ही पिता और सौतेली मां के साथ रह रही थी. एक दिन पिता ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.
बुआ को बताई बातः इससे परेशान होकर नाबालिग ने पूरी बात बुआ को बताई. दीपेश भार्गव ने बताया कि पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के बाद उसका मेडिकल करवाया गया. जांच में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. उसके बाद पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया. लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 12 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है.