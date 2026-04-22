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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अर्थदण्ड की राशि न चुकाने पर आरोपी को 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

COURT HAS SENTENCED AN ACCUSED, PHYSICAL ABUSE A MINOR
आरोपी युवक. (ETV Bharat jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 5:02 PM IST

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झालावाड़ः जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने 10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आरोपी पर 13 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदण्ड की राशि न चुकाने पर आरोपी को 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां अपने तीन बेटियों को लेकर शादी समारोह में पहुंची थी. शादी के रस्मों के दरमियान पीड़िता की मां वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त थी. इसी दौरान सुमर निवासी आरोपी पप्पू लाल शादी समारोह में पहुंचा व 10 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर बाजार में ले गया. उसके बाद एक वीरान पड़े खेत में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. बाद में आरोपी नाबालिग को शादी समारोह में छोड़कर वहां से फरार हो गया. बाद में पीड़िता शादी समारोह में गेट पर रोती हुई पहुंची.

पढ़ेंः झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट का फैसला: 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जयपुर में अभियुक्त को सजा

लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की मां के द्वारा नाबालिग से पूछताछ करने पर दुष्कर्म की बात सामने आई. इसके बाद पीड़िता की मां ने खानपुर थाने में पहुंचकर आरोपी पप्पू लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. दीपेश भार्गव ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान, पीड़िता के 164 के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि खानपुर पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 महीने के भीतर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी पप्पू लाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 13 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

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PHYSICAL ABUSE A MINOR
10 YEARS OF RIGOROUS IMPRISONMENT
झालावाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म
JHALAWAR POCSO COURT

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