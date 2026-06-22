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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए देने की अनुशंसा की है.

PHYSICAL ABUSE A MINOR, COURT SENTENCED ACCUSED
झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट. (ETV Bharat JHALAWAR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 4:06 PM IST

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झालावाड़ः जिले के पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी सूरज कुमार को पॉक्सो एक्ट का दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 15 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए देने की अनुशंसा की है.

विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि बकानी थाना क्षेत्र में पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश किया था. इसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज ने उसका मुंह बंद कर दिया और जबरन सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बाद में शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ. पीड़िता ने बताया कि घटनाक्रम की जानकारी उसने अपने माता-पिता को दी.

पढ़ेंः नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

लोक अभियोजक दीपेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद मेडिकल कराया गया. वहीं, मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज कराए गए. बाद में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया. दीपेश भार्गव ने बताया कि पुलिस के द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने के बाद राज्य सरकार की और से पैरवी करते हुए 12 गवाह और 23 दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सूरज कुमार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म
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