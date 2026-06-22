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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

झालावाड़ः जिले के पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी सूरज कुमार को पॉक्सो एक्ट का दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 15 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपए देने की अनुशंसा की है.

विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि बकानी थाना क्षेत्र में पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश किया था. इसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज ने उसका मुंह बंद कर दिया और जबरन सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बाद में शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ. पीड़िता ने बताया कि घटनाक्रम की जानकारी उसने अपने माता-पिता को दी.