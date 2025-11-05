ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: विवाह स्थलों को लेकर जेडीसी पर भी हो सकती है कार्रवाई, स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रावधानों की अवहेलना कर संचालित हो रहे विवाह स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 8:36 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह जांच करें कि क्या मैरिज गार्डन मास्टर प्लान और कानूनी प्रावधानों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? वहीं अदालत ने प्रावधानों की अवहेलना कर संचालित हो रहे मैरिज गार्डन पर कार्रवाई को कहा है. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करने पर जोन अधिकारी के साथ ही जेडीसी पर भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश प्रसाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि जेडीए अधिकरण भले ही सिविल कोर्ट के रूप में नामित न हो, लेकिन वह न्यायिक काम करती है और उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है. इसलिए ऐसे मामलों में अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट को सुपरवाइजरी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. अदालत ने कहा कि जेडीए अधिकरण से जुड़े मामलों की सुनवाई अनुच्छेद 226 के तहत नहीं, बल्कि 227 के तहत की जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि कृषि भूमि का भू-उपयोग रूपान्तरण किए बिना व्यावसायिक गतिविधियां चलना गैरकानूनी है. यदि किसी अन्य व्यक्ति ने बिना अनुमति ऐसे गार्डन संचालित कर रखे हैं, तो इस आधार पर दूसरा ऐसा नहीं कर सकता.

जेडीए ने गत 12 मार्च को याचिकाकर्ता की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की थी. जिसे याचिकाकर्ता ने जेडीए की मनमानी बताया था. वहीं याचिका में जेडीए अधिकरण के गत 15 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अधिकरण ने संपत्ति की सील को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता को भूमि रूपान्तरण करने का आदेश दिया था. जिसका विरोध करते हुए एएसजी भरत व्यास ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की है, जबकि मामले में अनुच्छेद 227 के तहत ही याचिका दायर हो सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए जेडीए को निर्देश दिए हैं.

स्टेनोग्राफर भर्ती में बोर्ड से मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद भी पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने से जुड़े मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने गत 21 अक्टूबर को जारी चयन सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद बिना कोई आदेश जारी किए अपात्रों को पांच फीसदी की छूट दे दी है.

याचिका में अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी, 2024 को स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें प्रावधान किया गया कि अभ्यर्थियों की 20 फीसदी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा. वहीं यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे, तो पांच फीसदी की अलग से छूट दी जाएगी. याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की. पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद भी बोर्ड ने पांच फीसदी की छूट देते हुए अपात्रों को चयन सूची में शामिल कर लिया. चयन बोर्ड अब इस चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है. ऐसे में अपात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.

