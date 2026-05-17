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जैसलमेर में प्रचंड गर्मी: रेगिस्तान में धधक रही रेत में सिक रहे पापड़ और उबल रहे अंडे

रेत पर पापड़ सेंकता हुआ युवक ( ETV Bharat Jailsamer )