जैसलमेर में प्रचंड गर्मी: रेगिस्तान में धधक रही रेत में सिक रहे पापड़ और उबल रहे अंडे
जैसलमेर के रेगिस्तान में भीषण गर्मी ने रेत को तवे में बदल दिया है. ग्रामीण रेत पर पापड़ सेंक रहे हैं.
Published : May 17, 2026 at 6:14 PM IST
जैसलमेर: जिले के रेतीले विस्तार में इन दिनों गर्मी केवल महसूस नहीं की जा रही, बल्कि दिखाई भी दे रही है. भीषण धूप में तपती रेत ने ऐसा रूप ले लिया है कि ग्रामीणों ने गर्मी की तीव्रता दिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, रेत पर पापड़ रखकर और रेत के भीतर अंडा दबाकर. परिणाम चौंकाने वाले रहे. पापड़ कुछ ही मिनटों में सिक गया और घंटों बाद निकाला गया अंडा उबला हुआ निकला.
दोपहर के समय जब सूरज सिर पर होता है, रेत की सतह तवे की तरह दहकने लगती है. ग्रामीणों ने समतल जगह चुनकर उस पर पापड़ रखा. 4-5 मिनट बाद पापड़ पलटा गया तो वह कुरकुरा हो चुका था. पास ही रेत को थोड़ा खोदकर एक अंडा दबाया गया. समय बीतने के बाद जब उसे निकाला गया, तो अंदर का भाग जम चुका था. यह दृश्य किसी प्रयोगशाला का नहीं, बल्कि खुले रेगिस्तान का है, जहां प्रकृति की तपिश ने खुद ‘सोलर कुकिंग’ जैसा असर दिखाया.
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चिलचिलाती धूप से बेहद गर्म हुई रेत: स्थानीय लोगों का कहना है कि नंगे पांव रेत पर चलना लगभग असंभव हो गया है. दोपहर में घर से निकलना टाल दिया जाता है. इसी अनुभव को कैमरे पर दिखाने के लिए यह छोटा-सा प्रदर्शन किया गया, ताकि समझा जा सके कि सतह का तापमान हवा के तापमान से कितना अधिक हो चुका है. पतली चीजें ऊपर से तुरंत सिक जाती हैं, और भीतर दबाई वस्तुएं धीरे-धीरे पकने लगती हैं.
दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा: गांवों में पेयजल भी राहत नहीं दे पा रहा. टंकियों और मटकों का पानी गर्म महसूस होता है. पशुधन के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती है. चरागाह सूने हैं, मवेशी पेड़ों और छप्परों की छाया तलाशते नजर आते हैं. खेतों में काम करने वाले लोग सुबह जल्दी या शाम ढले ही बाहर निकल रहे हैं. बाजारों में दोपहर की रौनक गायब है और रास्ते सूने पड़ जाते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि रेतीली जमीन धूप को तेजी से सोखती है और लंबे समय तक गर्मी संजोकर रखती है. यही कारण है कि रेत का तापमान हवा से कई गुना ज्यादा महसूस होता है.
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दोपहर में घर से ना निकलने की सलाह: लू से बचने के लिए लोग सिर ढककर निकल रहे हैं, बार-बार पानी पी रहे हैं और छांव में रहने की कोशिश कर रहे हैं. बुजुर्ग और बच्चे घरों के भीतर ही रहने को मजबूर हैं. कई परिवारों ने दोपहर में बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया है. सरकारी और निजी दफ्तरों में उपस्थिति पर भी असर पड़ रहा है. यह दृश्य भले ही सोशल मीडिया पर कौतुक की तरह दिखे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई गंभीर है. प्रशासन लोगों को दोपहर में घर से न निकलने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और छांव में रहने की सलाह दे रहा है. ग्रामीण अपने स्तर पर टेंट, छप्पर और पेड़ों की मदद से अस्थायी छांव तैयार कर रहे हैं. पानी के टैंकरों की मांग बढ़ी है.
स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की: जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है. तापमान लगातार ऊंचाई पर पहुंच रहा है और लू-तापघात के मामले सामने आने लगे हैं. हालात को गंभीर मानते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी कर आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने और अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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लापरवाही पड़ सकती है भारी: सीएमएचओ डॉ. पालीवाल ने सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को राज्य व जिला स्तर से जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के लिए निर्देशित किया है. मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अलर्ट और पूर्वानुमान के आधार पर आवश्यक तैयारियां रखने, लू-ताप से संबंधित रिपोर्ट संकलित करने और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर कार्रवाई करने को कहा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के इस दौर में किसी भी तरह की लापरवाही आमजन के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है.
जिले के समस्त अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ओआरएस, ड्रिप सेट, ब्लीचिंग पाउडर सहित आवश्यक दवाइयों और आपातकालीन किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उल्टी, दस्त, पीलिया और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की विशेष निगरानी रखने और तुरंत उपचार उपलब्ध कराने को कहा गया है. साथ ही, विभागीय कार्मिकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रचार-प्रसार कर लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय बताने के निर्देश दिए गए हैं.
लू के लक्षण: डॉ. पालीवाल ने बताया कि लू-तापघात की स्थिति तब बनती है जब शरीर में पानी और लवण की कमी हो जाती है और व्यक्ति अत्यधिक गर्म वातावरण में रहता है. ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का केंद्र ठीक से काम नहीं कर पाता. इसके परिणामस्वरूप सिर का भारीपन, तेज सिरदर्द, अत्यधिक प्यास, चक्कर आना, जी मिचलाना, थकावट, शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना बंद होना, त्वचा का सूख जाना, मुंह का लाल पड़ जाना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं.
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उन्होंने सलाह दी कि यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत छायादार स्थान पर लिटाया जाए, कपड़े ढीले किए जाएं और यदि वह होश में हो तो उसे ठंडा पेय पदार्थ दिया जाए. इसके बाद भी यदि सुधार नहीं हो तो मरीज को तुरंत नजदीकी चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए. समय पर उपचार न मिलने पर लू-तापघात जानलेवा भी साबित हो सकता है.
गर्मी से ऐसे करें बचाव: स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि जहां तक संभव हो दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें. यदि बाहर जाना अत्यावश्यक हो तो शरीर को पूरी तरह ढककर ही निकलें. सफेद या हल्के रंग के ढीले सूती कपड़ों का उपयोग करें, सिर और गर्दन को गमछे या तौलिये से ढककर रखें. अपने साथ पानी अवश्य रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें. नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और जूस जैसे पेय पदार्थों का सेवन गर्मी से बचाव में सहायक होता है. डॉ. पालीवाल ने विशेष रूप से हाई रिस्क श्रेणी के लोगों- कुपोषित बच्चों, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और शुगर व बीपी के मरीजों का खास ध्यान रखने की बात कही है.
मनरेगा और अन्य श्रमिक स्थलों पर भी विभाग ने छाया और शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिक समय-समय पर विश्राम कर सकें और लू की चपेट में आने से बच सकें. जरूरत पड़ने पर 108 एंबुलेंस सेवा या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से लू-तापघात जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है, लेकिन आमजन की भागीदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है.
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गर्मी मेें क्या करें?
- दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें.
- ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी आदि का सेवन करें.
- हल्के रंग और ढीले सूती कपड़े पहनें.
- बाहर निकलते समय टोपी, छाता, गमछा या सनग्लास का उपयोग करें.
- दोपहर में अधिक धूप होने पर छायादार स्थान पर रहें.
- ताजे फल व हल्का भोजन करें.
- घर को ठंडा रखने के लिए खिड़कियां, पर्दे और पंखों का उपयोग करें.
- बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें.
- हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
गर्मी में क्या ना करें
- दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में बाहर न निकलें.
- ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन न करें.
- शराब, ज्यादा चाय-कॉफी और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों से बचें.
- तेज धूप में भारी व्यायाम या कठिन शारीरिक मेहनत न करें.
- बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें.
- लंबे समय तक खाली पेट न रहें.
- गर्मी लगने के लक्षणों को नजरअंदाज न करें.
हीट स्ट्रोक के लक्षण
- तेज बुखार
- चक्कर आना
- सिरदर्द
- उल्टी
- अत्यधिक पसीना या पसीना बंद होना
- कमजोरी और बेहोशी
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