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फैक्ट्री में सोना-चांदी बनाने का झांसा, कम दाम में महंगी धातुएं देने का लालच देकर की ठगी, दो गिरफ्तार

जांच में पता चला कि महबूब और उसका साथी इब्राहिम एक फैक्ट्री में किराए पर रहते हैं.

FRAUD BY LURING VICTIMS, GOLD AND SILVER AT LOW PRICES
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Courtesy: Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:16 PM IST

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जयपुरः फैक्ट्री में सोना और चांदी बनाने का झांसा देकर कम दाम में महंगी धातुएं मुहैया करवाने के नाम पर ठगी करने वाली गुजराती गैंग के दो बदमाशों को जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने एक शख्स को सस्ते भाव में चांदी देने का लालच देकर पांच लाख रुपए ठग लिए. पुलिस ने इसमें से 4.50 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं. आरोपियों के कब्जे से नकली सोना-चांदी को असली बताने के लिए काम में ली जा रही सील और मोहर व अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि गुजराती गैंग के महबूब शेख और इब्राहिम छीपा को गिरफ्तार किया गया है.

परिवादी से लिए पांच लाख रुपएः उन्होंने बताया, हरीश कुमार मीणा ने 3 मई को रामनगरिया थाने में महबूब शेख और इब्राहिम छीपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे संजय उदयवाल ने महबूब शेख से मिलवाया था. जिसने उसे फैक्ट्री में चांदी बनाने की बात कही और कम दाम में चांदी देने का झांसा दिया. महबूब ने उसे कॉल कर शिकारपुरा रोड स्थित एक फैक्ट्री पर बुलाया. जहां उसने और उसके साथियों ने सस्ती चांदी देने का झांसा देकर पांच लाख रुपए ले लिए, लेकिन चांदी नहीं दी और रुपए भी नहीं लौटाए.

पढ़ेंः अजमेर में 48 लाख देने का झांसा देकर शिक्षिका से लाखों रुपये हड़पे, उदयपुर में महिला के खाते से ठगी

पुलिस पहुंची तो कमरे से भागे आरोपीः उन्होंने बताया कि इस मामले के खुलासे के लिए रामनगरिया थानाधिकारी उदयभान यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जांच में पता चला कि महबूब और उसका साथी इब्राहिम एक फैक्ट्री में किराए पर रहते हैं. टीम वहां पहुंची तो दोनों आरोपी कमरे से अपना सामान समेटकर भाग गए. पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

वारदातों का खुलासा होने की संभावनाः उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से परिवादी से हड़पे गए पांच लाख रुपए में से 4.50 लाख रुपए, सील, मोहर व अन्य सामान जब्त किया गया है. दोनों आरोपी गुजरात के बटवा के रहने वाले हैं. आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है. इनसे पूछताछ में इस प्रकार की अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. दोनों आरोपी शिकारपुरा रोड पर एक फैक्ट्री में किराए पर रहते हैं.

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