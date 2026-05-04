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फैक्ट्री में सोना-चांदी बनाने का झांसा, कम दाम में महंगी धातुएं देने का लालच देकर की ठगी, दो गिरफ्तार

जयपुरः फैक्ट्री में सोना और चांदी बनाने का झांसा देकर कम दाम में महंगी धातुएं मुहैया करवाने के नाम पर ठगी करने वाली गुजराती गैंग के दो बदमाशों को जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने एक शख्स को सस्ते भाव में चांदी देने का लालच देकर पांच लाख रुपए ठग लिए. पुलिस ने इसमें से 4.50 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं. आरोपियों के कब्जे से नकली सोना-चांदी को असली बताने के लिए काम में ली जा रही सील और मोहर व अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि गुजराती गैंग के महबूब शेख और इब्राहिम छीपा को गिरफ्तार किया गया है.

परिवादी से लिए पांच लाख रुपएः उन्होंने बताया, हरीश कुमार मीणा ने 3 मई को रामनगरिया थाने में महबूब शेख और इब्राहिम छीपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे संजय उदयवाल ने महबूब शेख से मिलवाया था. जिसने उसे फैक्ट्री में चांदी बनाने की बात कही और कम दाम में चांदी देने का झांसा दिया. महबूब ने उसे कॉल कर शिकारपुरा रोड स्थित एक फैक्ट्री पर बुलाया. जहां उसने और उसके साथियों ने सस्ती चांदी देने का झांसा देकर पांच लाख रुपए ले लिए, लेकिन चांदी नहीं दी और रुपए भी नहीं लौटाए.

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