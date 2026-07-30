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फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, रोजगार दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, संचालक समेत 11 हिरासत में

जयपुर पुलिस ने ई-मित्र आईडी और रोजगार का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया.

Jaipur fake call center
पुलिस कमिश्नर ऑफिस, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 8:38 PM IST

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जयपुर: पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने जयपुर के जवाहर नगर इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए कॉल सेंटर संचालक समेत 11 युवक- युवतियों को हिरासत में लिया है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के सुपरविजन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल जब्त किए हैं. फर्जी कॉल सेंटर से ई-मित्र के नाम पर रोजगार दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई है. राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था. रोजगार का झांसा देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी.

स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीएसटी (CST) टीम ने थाना जवाहर नगर क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी स्थित रॉयल अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए उसके संचालक सलमान सहित कुल 11 युवक एवं युवतियों को मौके पर पाया. कार्रवाई के दौरान सीएसटी टीम ने मौके से 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप एवं 9 मोबाइल फोन बरामद किए. पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को ई-मित्र आईडी उपलब्ध कराने और ई-मित्र पर मिलने वाली विभिन्न सेवाओं के नाम पर रोजगार उपलब्ध कराने का झांसा दिया जाता था.

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40 हजार से 70 हजार रुपये वसूले: डीसीपी क्राइम संजीव नैन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों की ओर से अलग-अलग व्यक्तियों से 40 हजार से 70 हजार रुपये तक की राशि वसूली गई, लेकिन न तो उन्हें वादा की गई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही रोजगार से संबंधित सेवाएं दी गईं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि यह कॉल सेंटर पिछले दो से तीन वर्षों से संचालित किया जा रहा था. पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ करके मामले में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. मामले में बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया जा रहा है. पुलिस पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है.

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