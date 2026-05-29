ETV Bharat / state

मां का देह शोषण और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मां का चार साल तक देह शोषण और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त शक्ति सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने 35 साल के इस अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त को पीड़िता के पति ने अपने ऑफिस में कर्मचारी और चालक के पद पर रखा था. साल 2016 में पीड़िता का घर में अकेले रहने के दौरान बेहोश होने का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए. इसके बाद वह इन्हें सार्वजनिक करने के नाम पर आए दिन उसके साथ संबंध बनाने लगा.