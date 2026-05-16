ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने दस साल की नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले 63 वर्षीय अभियुक्त पड़ोसी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की ओर से मोबाइल पर पीड़िता को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ अश्लीलता की गई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को जामडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि गत 30 जुलाई को उसके बच्चे घर में अकेले थे. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसकी दस साल की बेटी को अपने घर बुलाया और उसे मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए व उसके साथ गलत हरकतें की.