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नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

आरोपी ने पीड़िता को घटना की जानकारी नहीं देने को लेकर धमकाया.

COURT SENTENCED AN ACCUSED, SENTENCED ACCUSED TO 20 YEARS
जयपुर पॉक्सो कोर्ट. (ETV Bharat jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 8:47 PM IST

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जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने दस साल की नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले 63 वर्षीय अभियुक्त पड़ोसी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की ओर से मोबाइल पर पीड़िता को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ अश्लीलता की गई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को जामडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि गत 30 जुलाई को उसके बच्चे घर में अकेले थे. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसकी दस साल की बेटी को अपने घर बुलाया और उसे मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए व उसके साथ गलत हरकतें की.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

वहीं, गत 17 को भी आरोपी ने उसे घर बुलाया और फिर से गंदी हरकत की. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को घटना की जानकारी नहीं देने को लेकर धमकाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि पैसे के लेनदेन और आपसी झगडे़ के कारण उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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