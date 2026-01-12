ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: साहित्य के साथ उठेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अल्पसंख्यक सुरक्षा और ट्रेड डील के मुद्दे

अमेरिकी राजदूत भी आ सकते हैं: उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र पर कई सत्र होंगे, जिनमें ट्रेड डील्स पर चर्चा होगी. फेस्टिवल में भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत के आने भी संभावना है, यदि वे आए, तो व्यापार समझौते पर भी बातचीत हो सकती है. संजॉय रॉय ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण पर हमेशा से चर्चा होती रही है और इस बार इसमें अरावली भी शामिल होगा. इसके अलावा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर यहां आ रहे हैं. उनके साथ-साथ पड़ोसी देशों पर केंद्रित 'लुकिंग ईस्ट' नामक एक सत्र रखा गया है. इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक सत्र भी होंगे. इस बार समापन वाद-विवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित होगा.

JLF के संस्थापक संजॉय रॉय ने बताया कि इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण होगा. साहित्य के इस महाकुंभ में दुनिया भर के अलग-अलग लेखक और 43 भाषाओं के देशों के प्रतिनिधि आएंगे. यूनाइटेड नेशंस के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मुख्य वक्ता रहेंगे. इसमें 4 नोबेल पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार विजेता और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की मौजूदगी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस बार विषय-विशेष के सत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एस्ट्रोफिजिक्स, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सत्र होंगे. देश के विभिन्न क्षेत्रों का व्यंजन और संगीत भी परोसा जाएगा. करीब 50 खाद्य स्टॉल और 45 हस्तशिल्प व डिजाइन प्रदर्शनियां लगेंगी, जिससे पूरे उत्सव में अद्भुत ऊर्जा रहेगी.

जयपुर: दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजनों में शुमार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) 2026 इस बार सिर्फ किताबों और लेखकों तक सीमित नहीं रहेगा. यह 15 से 19 जनवरी तक चलेगा. यह महोत्सव अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार, व्यापारिक कूटनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील विषयों पर वैश्विक चर्चा का मंच बनने जा रहा है. इसमें भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की उपस्थिति और अमेरिकी राजदूत के आने की संभावना भी है, यदि वे आए तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे भी उठ सकते हैं.

बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रहेंगे मौजूद: ऐसे समय में जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की JLF में उपस्थिति बांग्लादेश के लिए एक 'डिप्लोमैटिक टेस्ट' हो सकती है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे खुले और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मौजूदगी इस बात की भी परीक्षा होगी कि क्या बांग्लादेश सरकार मानवाधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुले विमर्श के लिए तैयार है. वहीं, JLF में अमेरिकी राजदूत के आने की संभावना भी जताई जा रही है, यदि वे आए, तो JLF के मंच से व्यापार समझौते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चाएं संभावित हैं.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर होगा क्लोजिंग डिबेट: इस बार JLF 2026 का समापन 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' विषय पर वाद-विवाद से होगा. ऐसे समय में जब दुनियाभर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस तेज है, यह सत्र भारत की उस बौद्धिक परंपरा को सामने रखेगा, जिसमें असहमति और संवाद को लोकतंत्र की ताकत माना जाता है. JLF में इस बार हिंदी और राजस्थानी साहित्य, लोक संगीत, क्षेत्रीय आवाजों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को केंद्र में रखा गया है. साथ ही, JLF 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भू-राजनीति और पड़ोसी देशों पर 'लुकिंग ईस्ट' जैसे सत्रों के जरिए स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर के विषयों पर चर्चा होगी.

प्रमुख वक्ताओं में ये नाम शामिल: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के मंच पर अभिषेक सिंह, अली एस्लामी, एलिस ऑस्वाल्ड, आलोक वैद-मेनन, अनामिका, एंड्रयू ग्राहम डिक्सन, ऐन एप्पलबाउम, अनुराधा रॉय, अरविंद सुब्रमण्यम, बानू मुश्ताक, डी. वाई. चंद्रचूड़, एडवर्ड लूस, एला अल-शमाही, गौर गोपाल दास, गोपाल कृष्ण गांधी, जानिना रामीरेज, जावेद अख़्तर, जिमी वेल्स, किरण देसाई, लियो वराडकर, पूर्व महाराजा गज सिंह, मेघा मजूमदार, निकोलस स्टर्न, रिचर्ड हॉर्टन, शिखर धवन, स्टीफन फ़्राय, सुधा मूर्ति, टान्या टालागा, टिम बर्नर्स-ली, टॉम फेस्टन, उस्सामा मकदिसी, वीर दास, विश्वनाथन आनंद, विलियम सीघार्ट, योशितोकी ओइमा सहित अनेक नाम नजर आएंगे.

राजस्थानी और भारतीय संगीत का प्रदर्शन: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार देश के कई लोकप्रिय और चर्चित कलाकारों की प्रस्तुतियाँ दर्शकों के लिए खास होंगी. समकालीन संगीत की बात करें, तो सौमिक दत्ता, वासु दीक्षित कलेक्टिव और रमन नेगी जैसे प्रसिद्ध नाम अपनी अनोखी शैली के साथ मंच पर नजर आएंगे. वहीं, भारतीय संगीत की जड़ों से जुड़ते हुए कर्नाटक संगीत पर आधारित चिंतनशील प्रस्तुति, राजस्थानी लोकगायिका भंवरी देवी, नागालैंड का आओ नागा कॉयर और कश्मीर से नवाब ख़ान और द मंत्रा बैंड जैसी प्रस्तुतियां भी होंगी.