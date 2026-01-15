ETV Bharat / state

जयपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, सलमान खान के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

जयपुर उपभोक्ता आयोग ने पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन पर रोक के बावजूद जारी रखने के मामले में सलमान खान के खिलाफ वारंट जारी किया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 8:28 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर रोक लगाने के बावजूद इसका विज्ञापन जारी रखने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. आयोग ने उन्हें 6 फरवरी को तलब किया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि 10 हजार रुपये के इस जमानती वारंट को तामील कराया जाए. यह आदेश योगेन्द्र सिंह द्वारा दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया गया.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आमजन को भ्रमित करने के लिए राजश्री पान मसाला का विज्ञापन किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जाता है कि यह उत्पाद केसरयुक्त है. इस उत्पाद के विज्ञापन से कंपनी के मालिक और अभिनेता सलमान खान ने करोड़ों रुपये अर्जित किए हैं, जबकि इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. आयोग ने गत 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी.

अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने गत 9 जनवरी को इस विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया है. ऐसे में अवमानना करने वाले को दंडित किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी तामील पुलिस कमिश्नर को कराने के आदेश दिए हैं.

