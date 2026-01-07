जयपुर उपभोक्ता आयोग का फैसला, राजश्री पान मसाला के विज्ञापनों पर लगाई अंतरिम रोक
जयपुर उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के सलमान खान वाले भ्रामक विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगा दी.
Published : January 7, 2026 at 8:20 PM IST
जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए टाल दी है.
आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना तथा सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह की स्टे प्रार्थना पर सुनवाई के बाद जारी किया. आयोग ने आदेश में कहा कि यह उत्पाद युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है. केसर युक्त बताकर ऐसे उत्पादों का प्रचार न केवल भ्रामक विज्ञापन है, बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में भी आता है.
भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कंपनी आमजन को भ्रमित करने के लिए पान मसाला का विज्ञापन कर रही है, जिसमें कंपनी मालिक और विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान ने करोड़ों रुपये कमाए हैं. ऐसे में जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इस उत्पाद के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए. इस पर आयोग ने अंतरिम रोक लगा दी.
परिवाद में आरोप लगाया गया कि राजश्री पान मसाला निर्माता अपने उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान से प्रचार कराते हैं. विज्ञापन में इसे इलायची बताया जाता है, लेकिन पैकेजिंग, प्रचार शैली और शब्दों से यह लोगों को पान मसाला व गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों की ओर आकर्षित करता है, जो भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा में आता है. परिवाद में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी को भी उत्पाद की गलत जानकारी और हानिकारक प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए अभिनेता भी उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं.
परिवाद में बताया गया कि कंपनी अपने उत्पाद को केसर युक्त पान मसाला एवं इलायची के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि 5 और 20 रुपये के पाउच में करीब 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम वाली केसर होना असंभव है. परिवाद में मांग की गई कि भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई जाए तथा निर्माता कंपनी और अभिनेता पर 50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया जाए.
