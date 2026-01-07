ETV Bharat / state

जयपुर उपभोक्ता आयोग का फैसला, राजश्री पान मसाला के विज्ञापनों पर लगाई अंतरिम रोक

जिला न्यायालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए टाल दी है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना तथा सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह की स्टे प्रार्थना पर सुनवाई के बाद जारी किया. आयोग ने आदेश में कहा कि यह उत्पाद युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है. केसर युक्त बताकर ऐसे उत्पादों का प्रचार न केवल भ्रामक विज्ञापन है, बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में भी आता है. इसे भी पढ़ें-Pan Masala Advertisement : भ्रामक विज्ञापन के प्रचार को लेकर सलमान खान से मांगा जवाब भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कंपनी आमजन को भ्रमित करने के लिए पान मसाला का विज्ञापन कर रही है, जिसमें कंपनी मालिक और विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान ने करोड़ों रुपये कमाए हैं. ऐसे में जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इस उत्पाद के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए. इस पर आयोग ने अंतरिम रोक लगा दी.