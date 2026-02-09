ETV Bharat / state

पेंशन विभाग का AAO 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, यह है मामला

एसीबी जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक द्वितीय आनंद शर्मा के मुताबिक एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ ईकाई की ओर से पेंशन विभाग में एएओ (द्वितीय) राजेश कुमार खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है.

जयपुर: एसीबी की टीम ने लाल कोठी स्थित पेंशन विभाग में एएओ (द्वितीय) राजेश कुमार खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एक महिला की पेंशन बनाने की एवज में रिश्वत राशि मांगी गई थी. एसीबी जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक द्वितीय आनंद शर्मा के सुपरवीजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी के पिता की मृत्यु होने के बाद माता को पूर्ण पेंशन नहीं मिल रही थी. पूरी पेंशन बनाने की एवज में आरोपी राजेश खंडेलवाल ने परिवादी से दस हजार रूपए और पूर्व का एरियर बनाने की एवज में एरियर राशि का दस प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांगी जा रही है. आरोपी की ओर से परिवादी से लिए 10 हजार रुपए बरामद हो चुके हैं.

एसीबी जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक द्वितीय आनंद शर्मा के सुपरवीजन में एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक रामजी लाल ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।