Rajasthan Assembly : सरकार विश्वविद्यालयों का वेतन और पेंशन देने की नीति बनाए, हरीश चौधरी ने कही बड़ी बात...

विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की आर्थिक हालात का मुद्दा उठा.

राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 3:38 PM IST

5 Min Read
जोधपुर: बायतु विधायक एवं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने शून्यकाल में शुक्रवार को विधानसभा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति का मामला उठाया. विधायक चौधरी ने कहा कि जिस देश में संस्थाएं मजबूत होती हैं, वह देश सफल होता है और जहां संस्थाएं कमजोर होती हैं, वह देश खत्म हो जाता है. प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनका मूल उद्देश्य रिसर्च और डेवलपमेंट है, लेकिन यह नहीं हो रहा है. इसका प्रमुख कारण विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति खराब होना है.

चौधरी ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) का मामला उठाते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में 1990 में पेंशन मिलना शुरू हुई थी. 2017 के बाद से विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है. 2021 के बाद से तो ये लोग लगातार अपने न्यूनतम हक के लिए धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं.

चिंता का विषय यह है कि जो शिक्षक समाज को बनाता है, वह धरने-प्रदर्शन पर बैठ रहा है. ऐसे में विश्वविद्यालय में नए योग्य शिक्षक कैसे आएंगे, जो समाज और हमारे युवाओं की दिशा तय करते हैं? सरकार को चाहिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तरह विश्वविद्यालयों का वेतन और पेंशन अपने मद से जारी करे, जिससे विश्वविद्यालय अपने मूल कार्य कर सकें.

किसने क्या कहा, सुनिए... (Courtesy: Rajasthan Vidhansabha)

जमीन गिरवी रखनी पड़ी, दो फाड़ कर दिए: विधायक ने कहा कि प्रदेश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दो टुकड़े कर एमबीएम विश्वविद्यालय बनाया गया, जहां पर भी वही कोर्स चल रहे हैं जो जेएनवीयू में चलते हैं. इससे जेएनवीयू की स्थिति और खराब हो गई. गत वर्ष यहां के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन के लिए 92 दिन तक आंदोलन करना पड़ा. इसके बाद विश्वविद्यालय को अपनी जमीन सरकारी एजेंसी के पास गिरवी रखकर 50 करोड़ का लोन लेना पड़ा. अब भी यही स्थिति है. ऐसे में विश्वविद्यालय को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है.

गुंडे तोड़ रहे हैं कॉलोनियों के मकान: टोडाभीम के विधायक घनश्याम ने जयपुर के खो-नागोरिया में कॉलोनी काटने के बाद भी गुंडों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों के घर तोड़ने का मामला उठाया. इसको लेकर लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है. लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं. खो-नागोरिया पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. जो गुंडे इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई अन्य थानों में केस दर्ज हैं, लेकिन फिर भी वहां की पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही है. सरकार इसकी जांच कर कार्रवाई करे.

लाभप्रद कंपनी रीको का हक सरकार प्राप्त करे: भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा रीको कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार को लेने के लिए दिए गए प्रस्ताव को जल्द स्वीकार करने की मांग रखी. विधायक ने कहा कि यह लाभप्रद कंपनी है, इससे प्रदेश को फायदा होगा. सरकार को जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए. आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर का मामला उठाते हुए कहा कि लूनी का पानी व्यर्थ होता है. ऐसे में एनीकट, बांध निर्माण और मरम्मत के कार्य करवाए जाएं.

मंदिरों के साथ मस्जिद सहित अन्य धर्मस्थलों के भी पट्टे दे: फतेहपुर के विधायक हाकम खान अली खान ने कहा कि सरकार द्वारा सभी मंदिरों के पट्टे जारी करने की घोषणा की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मंदिरों की तरह मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि के लिए भी पट्टे जारी करे, क्योंकि अक्सर गांव में इन धर्मस्थलों की जमीन पर कब्जे हो जाते हैं और बाद में पट्टे भी बन जाते हैं. इससे विवाद पैदा हो जाते हैं. सरकार को चाहिए कि मंदिरों के साथ-साथ अन्य धर्मस्थलों के भी पट्टे जारी करे.

टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को मिले आरक्षण: वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने टीएसपी (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) में ओबीसी वर्ग के आवेदकों को आरक्षण नहीं मिलने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि यहां पर ओबीसी को सामान्य माना जाता है, जबकि एसटी और एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें होती हैं.

टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय है, यह संविधान के विपरीत भी है. टीएसपी में एसटी के बाद सर्वाधिक ओबीसी वर्ग की संख्या है. इनको भी 21 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए. इससे सभी युवाओं को समान अवसर मिलेंगे. विधायक ने कहा कि सरकार इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेते हुए टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था करे.

