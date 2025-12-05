RAS-2024 द्वितीय चरण के इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू, RPSC ने जारी की जरूरी दस्तावेजों की सूची

ETV Bharat / state

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के 1096 पदों के लिए द्वितीय चरण के साक्षात्कार 15 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर तक होंगे. आरएएस मेंस 2024 में सफल 2 हजार 461 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार विभिन्न चरणों में होंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेजों और उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे.

साक्षात्कार पत्र अपलोड होने पर रखें इन बातों का ध्यान: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र तथा सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे. मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां तथा संलग्न दस्तावेजों की एक प्रति (मूल दस्तावेजों के साथ) अपने हस्ताक्षर करके आयोग में जमा करनी होगी.

विस्तृत आवेदन पत्र की ऑनलाइन जमा रसीद (शुल्क 50 रुपये) संलग्न करना अनिवार्य है. विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म की दोनों प्रतियों में फोटो चिपकाते हुए तीन अतिरिक्त फोटो भी अभ्यर्थियों को साथ लाने होंगे.

