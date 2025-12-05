ETV Bharat / state

RAS-2024 द्वितीय चरण के इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू, RPSC ने जारी की जरूरी दस्तावेजों की सूची

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के 1096 पदों के लिए द्वितीय चरण के साक्षात्कार 15 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर तक होंगे. आरएएस मेंस 2024 में सफल 2 हजार 461 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार विभिन्न चरणों में होंगे. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेजों और उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे. इसे भी पढ़ें- आरपीएससीः असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, प्रवेश पत्र जारी