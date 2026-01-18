ETV Bharat / state

मरु महोत्सव 2026 : जैसलमेर में 29 जनवरी से बिखरेगी लोक संस्कृति और विविध रंग, जानिए रंग-बिरंगे उत्सव का शेड्यूल

जैसलमेर : स्वर्ण नगरी जैसलमेर एक बार फिर थार की लोक संस्कृति, परंपरा और रंग-बिरंगे उत्सव की साक्षी बनेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका चार दिवसीय मरु महोत्सव–2026 का भव्य एवं शानदार आगाज 29 जनवरी को होगा. जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक मरु महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार की थीम-Beats of the Thar होगी.

इस वर्ष मरु महोत्सव की थीम Beats of the Thar रखी गई है, जो थार मरुस्थल की लोकधुन, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पेश करेगी. इसी थीम पर आधारित आकर्षक पोस्टर का जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने विमोचन किया. पोस्टर में थार की लोक संस्कृति, जीवनशैली और पर्यटन संभावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया है. कलेक्टर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक मेंं पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों, सम व खुहड़ी रिसोर्ट सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की. जैसलमेर, पोकरण, सम, खुहड़ी, कुलधरा, खाभा एवं दामोदरा क्षेत्रों में कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. मरु महोत्सव से पहले 20 से 27 जनवरी तक पहली बार सांस्कृतिक पखवाड़ा होगा, जिसमें जैसलमेर किला, पटवा हवेली एवं गड़ीसर झील जैसे स्थलों पर लोक संगीत, कठपुतली, लोककथाएं, विद्यालयी प्रस्तुतियां एवं पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुति होगी.

सिंगर सोनू निगम (वीडियो सोर्स : पर्यटन विभाग)

पढ़ें:BSF का यह ऊंट दस्ता, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर जैसलमेर के मरु महोत्सव की है शान

कलेक्टर ने स्थानीय नामी लोक कलाकारों के संगीत, नृत्य एवं पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुति पर विशेष जोर दिया ताकि जैसलमेर की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिले. आयोजन 29 जनवरी से 31 जनवरी एवं 01 फरवरी तक जैसलमेर एवं सम, खुहड़ी क्षेत्रों में होगा, जबकि 29 जनवरी को पोकरण में भी विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे.अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी को प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल को सह प्रभारी बनाया है. महोत्सव की लोकप्रिय प्रतियोगिताओं के लिए 23 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं. इनमें साफा बांध, मूंछ प्रतियोगिता, मिस मूमल, मरुश्री, मिस्टर डेजर्ट, मिसेज जैसलमेर, मूमल-महेन्द्रा, ऊंट शृंगार, पणिहारी मटका रेस आदि शामिल हैं. आवेदन पत्र 23 जनवरी तक पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर से प्राप्त और जमा कराए जाएंगे.

मरुश्री एवं मिस मूमल के लिए योग्यता: 30 जनवरी को जैसलमेर में मरुश्री एवं मिस मूमल प्रतियोगिता होगी. मरुश्री के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लंबाई 5 फीट 6 इंच तय की है, जबकि मिस मूमल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी है. दोनों प्रतियोगिता में पारंपरिक मारवाड़ी वेशभूषा अनिवार्य होगी.

पढ़ें:सम लखमणा के धोरों पर ऊंट दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मरु महोत्सव का समापन

उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला: 29 जनवरी से 02 फरवरी तक शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में मरु उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला लगेगा. इसमें ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत जैसलमेर येलो स्टोन, पोकरण पॉटरी, टेराकोटा ज्वेलरी, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद एवं लाइव डेमो दिया जाएगा. सांस्कृतिक संध्याएं होंगी.