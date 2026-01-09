ETV Bharat / state

बीकानेर कैमल फेस्टिवल 2026: हेरिटेज वॉक से रंगारंग शुरुआत, पर्यटक राजस्थानी संस्कृति से होंगे रूबरू

प्रमुख अतिथियों ने की शुरुआत: कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने की. पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अनिल राठौड़, सहायक निदेशक महेश व्यास और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस वॉक में शामिल हुए. देशी-विदेशी पर्यटक, स्थानीय निवासी और प्रशासनिक अधिकारी सभी बीकानेरी रंगों में डूबे नजर आए.

हेरिटेज वॉक में बिखरा बीकानेरी रंग: यह हेरिटेज वॉक नगरसेठ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से शुरू होकर रामपुरिया हवेली तक करीब चार किलोमीटर तक चली. इस दौरान शहर की पुरानी हवेलियां, जटिल नक्काशी वाली इमारतें और ऐतिहासिक गलियां राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सजी नजर आईं. राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे पुरुष और महिलाएं उत्साह से शामिल हुए. लोक वाद्यों जैसे नगाड़ा, मश्क, चंग और बांसुरी की मधुर धुनों के साथ भजन गायन ने पूरे माहौल को और भी रंगीन बना दिया.

बीकानेर: जिले में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का भव्य आगाज हो चुका है. शुक्रवार को हेरिटेज वॉक के साथ इस तीन दिवसीय उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार स्थापत्य कला, स्वादिष्ट व्यंजन और ललित कलाओं के जीवंत रंग खूब झलके.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर की ऐतिहासिक विरासत हमारी साझी धरोहर है. यह उत्सव नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देगा और बीकानेर के रंग पूरी दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर बिखेर देगा. जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने सभी सैलानियों और स्थानीय लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस संस्कृति का हिस्सा बनें और इसे जीवंत रखें.

हेरिटेज वॉक के दौरान कलाकारों के वेशभूषा (ETV Bharat Bikaner)

कला, व्यंजन और परंपरा का अनोखा संगम: वॉक के दौरान कई जगहों पर जीवंत प्रदर्शन हुए. मथेरण, बंधेज, पोटरी, सुनहरी कलम और साफा बांधने की कला को करीब से देखा गया. लोक कलाकारों ने भजन, नृत्य और संगीत से सबका मन मोह लिया. सजे-धजे ऊंट और रौबीले भी साथ चल रहे थे. भांडाशाह जैन मंदिर के पास हरियाणवी रागड़ी की प्रस्तुति दी गई. चूड़ी बाजार में लाख की चूड़ियां बनाने और जूती बनाने की कला दिखाई गई. चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रदर्शन हुआ. कलेक्टर और विधायक ने घेवर बनाकर देखा, जो सबके लिए मजेदार पल रहा. सब्जी बाजार की ऐतिहासिक चौकी पर शहर की रम्मत का ऐतिहासिक नाटक सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना.

कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां (ETV Bharat Bikaner)

संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा: लोक कलाकार गरिमा विजय ने कहा कि इस आयोजन से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है. देश-विदेश से आए लोग हमारी परंपराओं को देखकर बीकानेर का नाम दुनिया में फैलाते हैं. रौबीले श्याम किराडू ने बताया कि यह उत्सव बीकानेर को एक अलग पहचान देता है. तीन दिनों तक पूरा शहर संस्कृति में डूबा रहता है. यह उत्सव 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें ऊंटों की दौड़, सज्जा, नृत्य और अन्य प्रतियोगिताएं होंगी. बीकानेर की यह रंगारंग धरोहर न सिर्फ पर्यटकों को लुभाती है, बल्कि हमारी जड़ों से भी जोड़ती है.

