ETV Bharat / state

बीमा कंपनी को 1.25 करोड़ की बीमा राशि और 5 लाख रुपए हर्जाना का आदेश

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को परिवाद व्यय के तौर पर 50 हजार रुपए परिवादी को अतिरिक्त अदा करने के आदेश दिए.

Consumer Court Order
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमा होने के बावजूद आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई नहीं करने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने क्लेम राशि 1.25 करोड़ रुपए भी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग ने बीमा कंपनी को कहा कि वह परिवाद व्यय के तौर पर 50 हजार रुपए परिवादी को अतिरिक्त अदा करे. आयोग अध्यक्ष जीएल मीना और सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश श्री लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्रीज की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवाद में अधिवक्ता डी डी बंसल ने आयोग को बताया कि परिवादी ने अपने व्यवसाय को सुचारू चलाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था और बैंक ने अपने लोन की सुरक्षा के लिए विपक्षी बीमा कंपनी से फायर इंश्योरेंस लिया था. जिसकी बीमा अवधि 18 अक्टूबर, 2019 से 17 अक्टूबर, 2020 की थी. इसके बदले परिवादी से प्रीमियम के तौर पर 1.32 लाख रुपए वसूले गए थे. परिवाद में कहा गया कि 14 मार्च, 2020 की देर रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरा स्टॉक जल गया. बीमा कंपनी को सूचना देने पर सर्वेयर नियुक्त किए गए.

पढ़ें: कोर्ट के बड़े फैसले: आपराधिक मामलों की मेडिकल रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के निर्देश, हेलीकॉप्टर कंपनी पर उपभोक्ता आयोग का हर्जाना

वहीं फाइनल सर्वेयर ने नुकसान का आंकलन 1.25 करोड़ रुपए का कर अपनी रिपोर्ट बीमा कंपनी को दे दी. परिवाद में कहा गया कि बीमा कंपनी ने आईआरडीए के नियमों के खिलाफ जाकर मामले में इन्वेस्टीगेट नियुक्त किया. जिसने फोरेंसिक विशेषज्ञ को नियुक्त कर उससे रिपोर्ट ली. जब परिवादी ने बीमा कंपनी में संपर्क किया तो कंपनी ने क्लेम राशि के तौर पर 30 लाख रुपए लेने का प्रस्ताव रखा. जिसे परिवादी ने मना कर दिया. जिससे नाराज होकर बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने क्लेम राशि अदा करने के साथ ही बीमा कंपनी पर हर्जाना भी लगाया है.

TAGGED:

ORDERED AGAINST INSURANCE COMPANY
जिला उपभोक्ता आयोग
NATIONAL INSURANCE COMPANY
CONSUMER COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.