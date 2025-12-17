ETV Bharat / state

अब इस जिले में लगेंगे स्मार्ट मीटर, मोबाइल से होगा बिजली का रिचार्ज

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के द्वारा अब शिमला, धर्मशाला के बाद हमीरपुर, सोलन, चंबा, कुल्लू में भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. पहले चरण में औद्योगिक इकाइयों, सरकारी ऑफिस में यह मीटर लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा जिन घरों में प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत होती हैं. उनके पुराने मीटर भी पहले चरण में बदले जाएंगे. उसके बाद दूसरे चरण में भी घरेलू बिजली के मीटर बदले जाएंगे और बिजली बोर्ड के द्वारा यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल की तरह ही बिजली के मीटर को भी रिचार्ज कर सके.

स्मार्ट मीटर लगने से यह फायदा होगा कि मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की तरह ही उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि उनके द्वारा कितनी बिजली खर्च की जा चुकी है. ऐसे में उपभोक्ता को भी यह आसानी होगी और उसे पता चल पाएगा कि अब उसके बिजली के मीटर में कितनी यूनिट शेष बची हुई है. बिजली बोर्ड कुल्लू सर्किल से मिली जानकारी के अनुसार केलांग डिविजन में 8 हजार 506 उपभोक्ता हैं और यहां पर 4 हजार 491 पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदला जाना है. थलौट डिवीजन में बंजार, बालीचौकी, नगवाईं और नगवाईं सब डिविजन आता हैं. इस थलौट डिविजन 52 हजार 427 उपभोक्ता हैं और पहले चरण में यहां पर भी 12 हजार 728 पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं.

मनाली डिविजन में 48 हजार 377 उपभोक्ता हैं और पहले चरण में 11 हजार 935 स्मार्ट मीटर लगाए जाने है. कुल्लू डिविजन की अगर बात करे तो 80 हजार 883 उपभोक्ता हैं और यहां पर 15 हजार 810 मीटर स्मार्ट मीटर में बदले जाएंगे. ऐसे में पहले चरण में कुल 44 हजार 964 बिजली के स्मार्ट मीटर बदले जाएंगे. वर्तमान में मनाली में सिंगल फेस के 1255 स्मार्ट मीटर, फीडर, ट्रांसफार्मर और ग्राहकों के घरों में लगाए गए हैं. इसके अलावा कुल्लू में 507 स्मार्ट मीटर सिंगल फेस बिजली कनेक्शन के तहत बदले गए है.

बिजली बोर्ड कुल्लू सर्किल के अधीक्षण अभियंता आर एस ठाकुर ने बताया कि 'बिजली बोर्ड के द्वारा कल्लू और मनाली डिवीजन में स्मार्ट मीटर लगाने का पहला चरण शुरू कर दिया गया है. स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिजली बोर्ड को भी फायदा होगा. ऐसे में कुल्लू सर्कल में जल्द ही दूसरे चरण के तहत घरेलू बिजली के मीटर को भी स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा.'

कुछ माह पुराने सिस्टम के तहत मिलेगी बिजली

वहीं बिजली बोर्ड के द्वारा जिन घरों में 300 यूनिट से अधिक बिजली हर माह खर्च होती है उन घरों के भी पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है. स्मार्ट मीटर लगने के बाद कुछ समय तक उन्हें पुराने सिस्टम के तहत बिजली के बिल दिए जाएंगे. बिजली बोर्ड के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया जा रहा है. उस एप्लीकेशन के माध्यम से फिर उपभोक्ता खुद ऑनलाइन माध्यम से अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे. स्मार्ट मीटर का एक फायदा यह होगा कि इसमें प्रतिदिन कितनी बिजली खर्च हुई. उसका भी मैसेज ग्राहक के मोबाइल पर आएगा. ऐसे में ग्राहक को भी आसानी होगी और उसे इस बात की जानकारी मिलती रहेगी कि अब उसके स्मार्ट मीटर में कितनी बिजली की यूनिट शेष बची हुई है, ताकि वह फिर से अपने बिजली के स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सके.