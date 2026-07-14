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केंद्र के सामने रखा जाएगा पीएम श्री स्कूलों में इनोवेशन का मॉडल, 14 टॉप स्कूलों की बेस्ट प्रैक्टिसेज होंगी लागू

पीएम श्री स्कूलों के संस्था प्रधानों से चर्चा करते मुख्य सचिव ( ETV Bharat Jaipur )