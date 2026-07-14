केंद्र के सामने रखा जाएगा पीएम श्री स्कूलों में इनोवेशन का मॉडल, 14 टॉप स्कूलों की बेस्ट प्रैक्टिसेज होंगी लागू
पीएमश्री स्कूलों के प्रधानाचार्य से चर्चा का उद्देश्य विभिन्न स्कूलों के बीच पीयर लर्निंग, रिप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, पेडागॉजी और नवाचारों का आदान-प्रदान करना है.
Published : July 14, 2026 at 7:38 PM IST
जयपुर: प्रदेश के 649 पीएमश्री विद्यालयों में विकसित हो रहे इनोवेशन आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और एक्सीलेंट मैनेजमेंट मॉडल को अब पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसी उद्देश्य से मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बात की. इस दौरान एक्सीलेंट प्रदर्शन करने वाले 14 पीएम श्री स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने अपने इनोवेशन शैक्षणिक उपलब्धियां और मैनेजमेंट मॉडल पेश किए. इन्हें राजस्थान की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा जाएगा.
नामांकन तेजी से बढ़ा: प्रदेश के पीएम श्री स्कूल केवल आधारभूत सुविधाओं के विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां आधुनिक शिक्षा, डिजिटल तकनीक, स्टेम (STEM) शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्रयोग आधारित शिक्षण और नवाचारों के जरिए सरकारी शिक्षा की नई तस्वीर उभर रही है. इसे उपलब्धि बताते हुए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन तेजी से बढ़ा है. कुछ स्कूलों में अब 800 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं. वहीं प्रदेश के कई 100 वर्ष से ज्यादा पुराने स्कूल भी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर शाइनिंग स्कूल और मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हुए हैं.
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बेस्ट प्रैक्टिसेज पूरे प्रदेश में होंगी लागू :मुख्य सचिव ने कहा, पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाचार्य से चर्चा का उद्देश्य विभिन्न स्कूलों के बीच पीयर लर्निंग, रिप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, नई शिक्षण पद्धतियों (पेडागॉजी) और नवाचारों का आदान-प्रदान करना है. 14 स्कूलों के प्रेजेंटेशन से वो खुद काफी प्रभावित हुए हैं. विशेष रूप से जोधपुर के पीपाड़, मेड़ता सिटी, राजसमंद सहित अन्य पीएम श्री विद्यालयों में विकसित एआई आधारित शिक्षण मॉडल, डिजिटल लर्निंग लैब और नवाचारों को केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जा सके.
डिजिटल लर्निंग और स्टेम एजुकेशन पर विशेष जोर :इस दौरान विभिन्न स्कूलों ने डिजिटल लर्निंग, कोडिंग, विज्ञान प्रयोगशालाओं और गणितीय मॉडल आधारित शिक्षण के सफल प्रयोग शेयर किए. अजमेर के छात्रों ने लाइव डिजिटल लर्निंग डेमो देते बताया कि स्कूल में जावा स्क्रिप्ट, कोडिंग और तकनीकी शिक्षा के जरिए उनकी कौशल क्षमता विकसित हो रही है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स लैब में किए जा रहे प्रयोगों और एक्टिविटीज आधारित शिक्षण को भी पेश किया गया.
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विद्या समीक्षा केंद्र की रैंकिंग से सीखेंगे अन्य स्कूल :मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में ऐसे वेबिनार नियमित रूप से किए जाएंगे. विद्या समीक्षा केंद्र की मासिक रैंकिंग में एक्सीलेंट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पूरे राज्य के सामने पेश किया जाएगा, ताकि अन्य स्कूल उनके अनुभवों, चुनौतियों और सफलताओं से सीख लेकर अपने स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकें.
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