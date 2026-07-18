ETV Bharat / state

'टेक्नोलॉजी के उपयोग में इंडियन ज्यूडिशियरी दुनिया में नंबर वन पर है'- चंडीगढ़ में बोले CJI सूर्यकांत

सीजेआई न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत ने चंडीगढ़ जिला अदालत का उद्घाटन किया.

CHANDIGARH DISTRICT COURT
सीजेआई ने चंडीगढ़ जिला अदालत का किया उद्घाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 6:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत ने आज, शानिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत परिसर कि नई पार्किंग का उद्घाटन किया. सीजेआई के साथ इस दौरान पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे. पार्किंग के उद्घाटन के बाद सीजेआई ने कहा कि "यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी, जिसके शुरू होने से वकीलों, वादकारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी." उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना समय की आवश्यकता है." इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग में इंडियन ज्यूडिशियरी नंबर वन पर है."

वर्षों की समस्या का हुआ निदान: नई पार्किंग के उद्घाटन के साथ ही जिला अदालत की पार्किंग परियोजना पूरी हुई, जिससे अदालत आने वाले लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का निदान हुआ है. इस पार्किंग का फायदा न केवल आमजन, बल्कि बड़ी संख्या में अदालत पहुंचने वाले वकीलों और अन्यों को भी मिल सकेगा.

सीजेआई न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)

हाईकोर्ट पार्किग समस्या के हल की उम्मीद: सीजेआई न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत ने इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पार्किंग समस्या के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि "उन्हें उम्मीद है कि इसका समाधान भी जल्द हो सकेगा." उन्होंने हाईकोर्ट में पार्किंग की समस्या को भी गंभीर बताया. साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब वह अगली बार आएंगे तो इस समस्या का भी समाधान हो चुका होगा. उन्होंने इसके लिए ते पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक का ध्यान भी इस समस्या पर आकृष्ट कराया. उन्होंने बताया कि अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की गई है.

न्यायिक लंबित मामलों पर जवाब: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "अक्सर पांच करोड़ न्यायिक लंबित मामलों का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है लेकिन इसका पूरा संदर्भ समझना जरूरी है." उन्होंने कहा कि "इनमें लगभग दो करोड़ मामले ऐसे हैं जो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर विचाराधीन हैं, जैसे- नोटिस जारी होना, जवाब दाखिल होना या फिर अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही. हालांकि, उन्होंने माना कि लंबित मामलों का बोझ एक बड़ी चुनौती है, जिसे कम करने के लिए तकनीक, गुणवत्तापूर्ण नियुक्तियां और बेहतर न्यायिक प्रबंधन पर लगातार काम किया जा रहा है."

भारतीय न्यायपालिका तकनीक के उपयोग में अग्रणी: सीजेआई ने कहा कि "भारतीय न्यायपालिका तकनीक के उपयोग के मामले में दुनिया की अग्रणी न्यायिक व्यवस्थाओं में आगे है. ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं ने गरीब, दूर-दराज और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाई है. उन्होंने कहा कि अब कोई व्यक्ति अपने गांव या शहर, कहीं से भी मामला दायर कर सकता है, अपने स्थानीय वकील के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकता है और ऑनलाइन अपने केस की स्थिति व अगली तारीख की जानकारी हासिल कर सकता है."

हिंदी में न्यायिक कार्यवाही: हाईकोर्ट में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या स्थानीय भाषा में कार्यवाही के सवाल पर सीजेआई ने कहा कि "यह विषय संबंधित हाईकोर्ट और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है. जिन किन्हीं राज्यों से इस संबंध में सहमति बनेगी, वहां उचित निर्णय लिया जा सकता है."

AI का होगा जिम्मेदारी से उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर सीजेआई ने कहा कि "न्यायपालिका AI का उपयोग कर रही है और भविष्य में इसका दायरा और बढ़ेगा. हालांकि, AI का इस्तेमाल नियामकीय ढांचे के तहत और न्यायाधीश के स्वतंत्र विवेक के साथ ही किया जाएगा." बताया कि उन्होंने AI से संबंधित दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किए हैं. इस दौरान सीजेआई ने कहा कि लंबित मामलों में कमी लाने, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में तेजी लाने और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और न्यायपालिका के बीच लगातार समन्वय जारी है.

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम को मिला अत्याधुनिक 'टावर ऑफ जस्टिस', CJI जस्टिस सूर्यकांत ने किया लोकार्पण

TAGGED:

CHANDIGARH DISTRICT COURT
सीजेआई न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत
CJI JUSTICE SURYA KANT
चंडीगढ़ जिला अदालत का उद्घाटन
CJI INAUGURATES CHANDIGARH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.