6 फरवरी से लखनऊ में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, जानिए यूपी के जिलों के शेड्यूल और किन पदों के लिए हो रही भर्ती

इस अग्निवीर भर्ती रैली में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है.

Agniveer Recruitment Rally
अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जान लगा रहे युवा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 5:09 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 5:28 PM IST

लखनऊ: भारतीय सेना के रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तहत रिक्रूटिंग ऑफिस (मुख्यालय) आगामी 6 फरवरी से 20 फरवरी तक लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), अग्निवीर (टेक्निकल), अग्निवीर क्लर्क/ स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) और अग्निवीर (ट्रेड्समैन) के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगा.

जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर बताई गई तारीख और समय पर रात दो बजे एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा. यह रैली उत्तर प्रदेश में रैलियों की श्रृंखला में छठी होगी और 15 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है. इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 के महीने में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है.

Agniveer Recruitment Rally
अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जान लगा रहे युवा (ETV Bharat)

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेंगे. उन सभी अभ्यर्थियों को अलग-अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन CEE पास किया है और जो औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के हैं.

ये है रैली का कार्यक्रम

  • 6 फरवरी - ARO लखनऊ के तहत 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा आठवीं और 10वीं पास) की रैली.
  • 7 फरवरी- ARO लखनऊ के तहत 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) की रैली.
    8 फरवरी - यूपी के औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, चित्रकूट, उन्नाव, बांदा और लखनऊ जिलों के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की रैली.
  • 9 फरवरी - यूपी के बाराबंकी, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर नगर, महोबा और फ़तेहपुर जिलों के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की रैली.
  • 10 फरवरी - कानपुर नगर जिले के अंतर्गत कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 11 फरवरी 2026 फतेहपुर जिले के अंतर्गत बिंदकी, फ़तेहपुर और खागा की तहसीलों के लिए और लखनऊ जिले के अंतर्गत मलिहाबाद, बख्शी का तालाब (बीकेटी), लखनऊ, मोहनलालगंज और सरोजिनी नगर की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 12 फरवरी - चित्रकूट जिले के अंतर्गत कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर और कानपुर देहात जिले के अंतर्गत रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 13 फरवरी- हमीरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर, राठ, सेरीला और मौदहा व उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाली सफीपुर, हसनगंज, उन्नाव, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 14 फरवरी - गोंडा जिले के अंतर्गत गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज तथा बांदा जिले के अंतर्गत बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 15 फरवरी- कन्नौज जिले के अंतर्गत छिबरामऊ, कन्नौज, तिर्वा और हसेरन और महोबा जिले के अंतर्गत कुलपहाड़, चरखारी और महोबा की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) की रैली.
  • 16 फरवरी - औरैया जिले की बिधूना, औरैया और अजीतमाल तहसीलों और बाराबंकी जिले के फतेहपुर, रामनगर, नवाबगंज, सिरसाउली, गौसपुर, रामासनेहीघाट और हैदरगढ़ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) की रैली.

उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, उन्हें रैली के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड मिल गए होंगे. सभी अभ्यर्थियों को जो एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में रैली में शामिल होंगे.

उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रैली नोटिफिकेशन में दिए गए रन और अन्य टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करें. एडमिट कार्ड और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में साथ लाएं.

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में सिलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, जिसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.

रैली से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाले उम्मीदवार बाद में किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वॉर्टर), लखनऊ से संपर्क करें.

