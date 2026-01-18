ETV Bharat / state

6 फरवरी से लखनऊ में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, जानिए यूपी के जिलों के शेड्यूल और किन पदों के लिए हो रही भर्ती

अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जान लगा रहे युवा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय सेना के रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तहत रिक्रूटिंग ऑफिस (मुख्यालय) आगामी 6 फरवरी से 20 फरवरी तक लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), अग्निवीर (टेक्निकल), अग्निवीर क्लर्क/ स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) और अग्निवीर (ट्रेड्समैन) के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगा. जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर बताई गई तारीख और समय पर रात दो बजे एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा. यह रैली उत्तर प्रदेश में रैलियों की श्रृंखला में छठी होगी और 15 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है. इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 के महीने में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है. अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जान लगा रहे युवा (ETV Bharat) मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेंगे. उन सभी अभ्यर्थियों को अलग-अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन CEE पास किया है और जो औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के हैं.