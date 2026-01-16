भारत रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो-2026 का जयपुर में आगाज, पहले दिन 200 करोड़ रुपये के एमओयू साइन
जयपुर में शुरू हुआ भारत रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो-2026. पूगल में 2.45 GW सोलर हब और 6000 MW बैटरी स्टोरेज की बड़ी घोषणाएं.
Published : January 16, 2026 at 8:42 PM IST
जयपुर: सौर ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में देश में सिरमौर राजस्थान में नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज जयपुर में भारत रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो-2026 का आगाज हुआ. तीन दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का आज शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया.
इसमें पहले दिन करीब 200 करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए गए. वहीं, ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया है कि बीकानेर जिले के पूगल में 2.45 गीगावाट क्षमता का नया सोलर एनर्जी हब बनेगा, जिसमें करीब 17 हजार करोड़ का निवेश होगा. इस सोलर पार्क में 2,450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ ही बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी.
350 कंपनियों के उत्पादों का प्रदर्शन: राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल ने बताया कि हम सबकी मेहनत ने आज राजस्थान को देश में न केवल सोलर एनर्जी बल्कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भी नंबर वन बनाया है. वे बोले- राजस्थान में बंजर और रेतीली जमीन को अभिशाप कहा जाता था, अब वही जमीन हमारे लिए वरदान साबित हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो-2026 का आज जयपुर में आगाज हुआ है. तीन दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से 350 कंपनियों के प्रतिनिधि अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं.
सोलर एनर्जी में भविष्य पर मंथन: उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में देश विदेश से लोग आ रहे हैं. इस कार्यक्रम का आगाज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया है. लोग इसके माध्यम से समझ रहे हैं कि कैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है. कैसे सोलर से जुड़ा कोई बिजनेस किया जा सकता है. अपने घर या ऑफिस में सोलर प्लांट लगवाने की भी लोग यहां जानकारी ले रहे हैं. इस क्षेत्र में भविष्य बनाने के इच्छुक युवा भी बड़ी संख्या में एक्सपो में आ रहे हैं.
200 करोड़ रुपए के एमओयू हुए: नितिन अग्रवाल ने बताया कि पीएम कुसुम योजना में रजिस्टर्ड डवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच भी यह एक्सपो एक सेतु का काम कर रहा है. आज डवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच करीब 200 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिन लोगों को बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाने हैं और जो कंपनियां सोलर प्लांट से जुड़े उपकरण बनाती हैं. उनके बीच आज इस कार्यक्रम में मीटिंग्स हो रही हैं. ऐसे लोग इस एक्सपो के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं.
शहरों में बढ़ा क्रेज, गांवों में लोगों को कर रहे जागरूक: उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों में सोलर प्लांट लगवाए जा रहे हैं. शहरी क्षेत्र में ज्यादातर घरों की छतों पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में अभी भी लोगों में सोलर प्लांट के प्रति जागरूकता की कमी है. ग्रामीण इलाकों में अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं हैं. हालांकि, अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को सौर ऊर्जा के फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
6000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज के टेंडर: उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के सचिव अजिताभ शर्मा ने देश-विदेश से आए करीब 50 कंपनियों के सीईओ के साथ उन्होंने मीटिंग की है, अब हमारा अगला लक्ष्य बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाना है, जिसके क्रम में यह बताया गया है कि पूगल में सबसे बड़ा करीब 2500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होगा. आज राजस्थान में छह हजार से ज्यादा मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के टेंडर जारी हो चुके हैं. अगले एक से डेढ़ साल में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहां लग जाएगा। यह भी हमारी बड़ी उपलब्धियों में से एक है.
प्रकृति को बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी जरूरी: उन्होंने कहा कि प्रकृति को बचाना आज हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गई है. हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति को बचाना पड़ेगा. इसके लिए सबसे बड़ी चीज है ग्रीन एनर्जी. उन्होंने सवाल उठाया कि कब तक हम पेट्रोल, डीजल या कोयले का धुआं झेलते रहेंगे. आज मौसम चक्र बदल रहा है। जगह-जगह पहाड़ गिरने जैसी घटनाएं हो रही हैं. प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में ग्रीन एनर्जी को अपनाना हमारी जिम्मेदारी है.
