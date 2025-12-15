ETV Bharat / state

एलोवेरा: प्रकृति का अनमोल वरदान, जानिए इसके औषधीय गुण और शरीर को होने वाले फायदे

एलोवेरा प्रकृति का अनमोल वरदान है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण पाचन, त्वचा, बाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है.

Benefits of Aloe Vera
एलोवेरा में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 6:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा और घरेलू नुस्खों में एलोवेरा का सदियों से विशेष महत्व रहा है. यह साधारण दिखने वाला कांटेदार पौधा वास्तव में पोषक तत्वों का एक बड़ा भंडार है. एलोवेरा न केवल शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है बल्कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है. स्थानीय भाषा में इसे ग्वारपाठा या घृतकुमारी के नाम से जाना जाता है. अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावत से विस्तार से जानते हैं एलोवेरा के गुणकारी फायदों और उपयोग के बारे में.

दिव्या करनावत बताती हैं कि एलोवेरा भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभिन्न हिस्सा रहा है. नानी-दादी के घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं, त्वचा की देखभाल, सौंदर्य बढ़ाने और बालों को मजबूत बनाने के लिए सदियों से होता आ रहा है. यही कारण है कि आज भी अधिकांश घरों में लोग एलोवेरा का पौधा अपने गार्डन या गमलों में लगाते हैं, ताकि ताजा और शुद्ध रूप में इसके औषधीय गुणों का लाभ उठा सकें.

आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावत (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- हेल्थ टिप्स: अमरबेल भले दूसरे पौधों पर पले-बढ़े, लेकिन इंसान के लिए बड़ी है फायदेमंद, जानिए गुण

कई बीमारियों में फायदेमंद: आहार विशेषज्ञ के अनुसार नियमित रूप से एलोवेरा को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और विभिन्न संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है. प्रकृति ने एलोवेरा को एक अनोखा वरदान बनाया है. इसके पौधे पर कांटे इसलिए हैं ताकि पशु इसे न खा सकें, लेकिन मनुष्य के लिए यह स्वास्थ्य का खजाना है. करनावत के अनुसार, एलोवेरा में ऐसे आवश्यक तत्व मौजूद हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कई बीमारियों से बचाव करते हैं.

पोषण से भरपूर है एलोवेरा: दिव्या करनावत बताती हैं कि एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई की प्रचुर मात्रा होती है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं. इनके अलावा विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 और अन्य बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन तथा फोलिक एसिड भी पाया जाता है. ये तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, पाचन तंत्र को सुधारने और बालों की जड़ों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एलोवेरा में खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी मौजूद होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.

Benefits of Aloe Vera
एलोवेरा के फायदे (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- हेल्थ टिप्स: शुरुआती सर्दी में श्वास और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी रहें सचेत, रखें इन बातों का ध्यान

एलोवेरा का सेवन कैसे और कब करें: करनावत सलाह देती हैं कि एलोवेरा का सेवन सुबह खाली पेट करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है. ताजी पत्ती से निकाले गए जेल को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं. इसके अलावा एलोवेरा का ताजा जूस, सब्जी में मिलाकर या गूदे (जेल) के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है. बाहरी उपयोग के लिए इसे त्वचा पर लगाने से जलन, मुंहासे, घाव और सनबर्न जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है, वजन नियंत्रण में मदद मिलती है और त्वचा में निखार आता है.

हर उम्र के लिए उपयोगी: दिव्या करनावत के अनुसार, एलोवेरा का सेवन बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी कर सकते हैं. यह सभी आयु वर्ग के लिए सुरक्षित है, लेकिन शुरुआत में कम मात्रा से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें. यदि कोई असुविधा महसूस हो तो मात्रा बढ़ाने से पहले रुकें. किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को एलोवेरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या केवल चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए. इसी तरह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसका उपयोग करना चाहिए.

एलोवेरा न केवल आंतरिक स्वास्थ्य सुधारता है बल्कि बाहरी सौंदर्य के लिए भी रामबाण है. यह त्वचा की नमी बनाए रखता है, झुर्रियां कम करता है और बालों को मजबूती प्रदान करता है. प्रकृति के इस अनमोल उपहार को अपनी जीवनशैली में शामिल करके आप लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि हमेशा ताजा एलोवेरा का उपयोग करें और बाजार के प्रोसेस्ड उत्पादों पर निर्भर न रहें.

इसे भी पढ़ें- मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है एलोवेरा, कई रोगों के लिए है असरदार औषधि, जानिए इसके गुणकारी फायदे

इसे भी पढ़ें- स्पेशल रिपोर्ट: बूंदी के नवीन सुमन ने किया कमाल...एलोवेरा जेल से तैयार किया एलोई ई-सेल

TAGGED:

ग्वारपाठा
घृतकुमारी के फायदे
ALOE VERA HEALTH BENEFITS
ALOE VERA HOME REMEDIES
BENEFITS OF ALOE VERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.