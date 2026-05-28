ETV Bharat / state

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर बीकानेर की भुजिया इंडस्ट्री पर, दाम बढ़ने के आसार

महंगा हुआ ट्रांसपोर्ट खर्च: डीजल महंगा होने का सबसे पहला असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ा है. ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़े में बढ़ोतरी शुरू कर दी है. कारोबारियों के अनुसार पहले जहां एक ट्रक माल भेजने पर निश्चित लागत आती थी, अब उसमें कई प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है. इसका सीधा असर उत्पाद की अंतिम कीमत पर पड़ रहा है. कारोबारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने सीधा असर डाला है. उनका मानना है कि यदि पेट्रोल-डीजल के दामों में जल्द राहत नहीं मिली तो अगले कुछ समय में बाजार में भुजिया, पापड़ और नमकीन उत्पाद महंगे हो सकते हैं. इसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ेगा.

देश-विदेश तक पहचान: बीकानेर का भुजिया उद्योग देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में भुजिया, पापड़ और नमकीन विदेशों के साथ ही देशभर में भेजे जाते हैं. बड़ी कंपनियों के साथ-साथ सैकड़ों छोटे और मध्यम उद्योग भी इस कारोबार से जुड़े हैं. अब ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद बीकानेरी भुजिया पर महंगाई का असर साफ नजर आने लगा है.

बीकानेर: मरुस्थलीय शहर बीकानेर की पहचान बन चुकी भुजिया, पापड़ और नमकीन इंडस्ट्री पर अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर साफ दिखाई देने लगा है. हजारों करोड़ रुपए के इस कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने उत्पादन से लेकर सप्लाई तक पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। ऐसे हालात में आने वाले समय में भुजिया और नमकीन उत्पादों के दाम बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

डीजल भट्टी पर असर: भुजिया उत्पादन में उपयोग होने वाली डीजल भट्टियों और मशीनों की संचालन लागत भी बढ़ गई है. कई छोटे उद्योग अब भी पारंपरिक डीजल आधारित भट्टियों पर निर्भर हैं. डीजल महंगा होने से प्रति किलो उत्पादन लागत में इजाफा हो रहा है. इसके अलावा खाद्य तेल, मसाले, बेसन, पैकेजिंग सामग्री और श्रम लागत पहले से बढ़ी हुई है. ऐसे में उद्योग पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है.

बीकानेर की भुजिया विश्व प्रसिद्ध है (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- दीपावली पर हर घर में बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ले की डिमांड, महीने पहले होती है बुकिंग

हजारों परिवारों की रोजी-रोटी: कारोबारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि यदि यही स्थिति बनी रही तो छोटे उद्योगों के लिए उत्पादन लागत संभालना मुश्किल हो जाएगा. बड़े ब्रांड किसी तरह लागत संतुलित कर सकते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के सामने मुनाफा बचाना चुनौती बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारी अब इलेक्ट्रिक भट्टियों और अन्य विकल्पों की ओर रुख करने लगे हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश यूनिटें डीजल भट्टियों पर ही निर्भर हैं. बीकानेर का यह उद्योग हजारों परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है. सरकार को खाद्य उद्योग और लघु उद्योगों के लिए राहत पैकेज या विशेष छूट देने पर विचार करना चाहिए.

बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध भुजिया (ETV Bharat Bikaner)

ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ाया: भुजिया कारोबारी रामेश्वर अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर से देशभर में माल सप्लाई होती है. डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया है. यदि लागत लगातार बढ़ती रही तो उत्पादों के दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. डीजल आधारित उत्पादन इकाइयों पर अतिरिक्त भार आया है. पहले ही कच्चे माल की कीमतें ऊंची चल रही हैं, अब ईंधन महंगा होने से उत्पादन लागत और बढ़ गई है.

इसे भी पढ़ें- जोधपुर में काजरी ने बनाया बाजरे का भुजिया, एफएसएसएआइ ने किया प्रमाणित

हजारों करोड़ का कारोबार: बीकानेर का भुजिया, पापड़ और नमकीन उद्योग आज देश के सबसे बड़े पारंपरिक फूड उद्योगों में गिना जाता है. अनुमान के मुताबिक बीकानेर में भुजिया, पापड़ और नमकीन का सालाना कारोबार करीब 5 हजार करोड़ रुपए का है. बड़े ब्रांड्स के अलावा बहुतायत में स्थानीय और मध्यम स्तर की यूनिट्स भी शामिल हैं.

देशभर में बीकानेर से भुजिया सप्लाई होती है (ETV Bharat Bikaner)

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखों लोग जुड़े: शहर और आसपास के क्षेत्रों में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 2500 से अधिक उत्पादन यूनिट और फैक्ट्रियां संचालित होने का अनुमान है. इनमें बड़ी ऑटोमैटिक फैक्ट्रियों से लेकर घरेलू स्तर पर चलने वाले पारंपरिक उद्योग भी शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- City Lifeline: भुजिया के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास ने कारोबार को दी रफ्तार, 7 हजार करोड़ का है टर्नओवर