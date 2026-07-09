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30 जुलाई से शुरू होगा पवित्र श्रावण मास, भोलेनाथ की भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु

श्रद्धालु पूरे माह सात्विक जीवन अपनाते हैं और व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं.

HOLY MONTH OF SHRAVAN, WORSHIP BHOLENATH DURING SAWAN
सावन है भोलेनाथ को अतिप्रिय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 6:06 PM IST

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बीकानेरः भगवान शिव की आराधना के लिए वर्षभर अनेक पर्व और व्रत आते हैं, लेकिन श्रावण (सावन) मास का महत्व सबसे अधिक माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. इस दौरान श्रद्धा और विधि-विधान से की गई शिव उपासना, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, मंत्र जाप और व्रत का कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है. यही कारण है कि सावन शुरू होते ही देशभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है.

30 जुलाई से होगा शुरूः पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि उत्तर भारत की पूर्णिमांत परंपरा के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास 30 जुलाई (गुरुवार) से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा. पूरे माह भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक, रुद्रपाठ, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. अनेक श्रद्धालु पूरे माह सात्विक जीवन अपनाते हैं और व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं.

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विशेष महत्वः उन्होंने बताया कि भगवान शिव की पूजा वैसे तो महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और प्रत्येक सोमवार को भी विशेष फलदायी मानी जाती है, लेकिन श्रावण मास में की गई उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष का पान करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है. इसी कारण इस माह शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है.

ऐसे करें भगवान शिव की पूजाः पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार श्रद्धालुओं को ब्रह्ममुहूर्त या प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें, इसके बाद शिवलिंग का गंगाजल और शुद्ध जल से अभिषेक करें. इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, चंदन, सफेद पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें. पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय', महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक, शिव चालीसा अथवा शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अंत में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए.

सावन सोमवार का महत्वः उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते, वे कम से कम प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करें. श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना, रुद्राभिषेक कराना तथा लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ करवाना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

ये हैं चार सावन सोमवार

  • 3 अगस्त 2026 पहला सोमवार
  • 10 अगस्त 2026 दूसरा सोमवार
  • 17 अगस्त 2026 तीसरा सोमवार
  • 24 अगस्त 2026 चौथा सोमवार

मनचाहा जीवनसाथी की कामनाः पंडित किराडू ने बताया कि सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से अविवाहित युवक-युवतियों के लिए शुभ माना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है. वहीं, विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य, परिवार की सुख-समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना से यह व्रत रखती हैं.

कांवड़ यात्रा का भी रहेगा विशेष महत्वः श्रावण मास में देशभर में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है. शिवभक्त पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. इस दौरान शिवालयों में विशेष सजावट, भजन-कीर्तन, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला पूरे माह चलता है. बीकानेर सहित प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

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श्रावण में रखें संयम और सात्विकताः पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि श्रावण मास केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना का भी महीना है. इस दौरान सात्विक भोजन, क्रोध से बचना, असत्य का त्याग, जरूरतमंदों की सहायता, गौसेवा, दान-पुण्य और शिव नाम का निरंतर स्मरण विशेष फलदायी माना गया है. श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक की गई भगवान शिव की आराधना से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

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