ETV Bharat / state

रमजान का पवित्र महीना शुरू, गुरुवार को रखा जाएगा पहला रोजा

रमजान का पवित्र महीना शुरू ( Etv Bharat )

नूंहः देशभर में मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र महीना रमजान-उल-मुबारक की शुरुआत होने जा रही है. चांद दिखने की पुष्टि के आधार पर गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को पूरे भारत में पहला रोजा रखा जाएगा. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान की शुरुआत चांद के दीदार पर निर्भर करती है. बुधवार शाम को चांद नजर आने के साथ यह पवित्र महीना शुरू हो रहा है. मेवात क्षेत्र के उलेमाओं ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में रमजान की महत्ता पर प्रकाश डाला. 'यह मोहब्बत और शांति का महीना है': मौलाना यहाया, मौलाना हकीमुद्दीन और अकबर कासमी ने संयुक्त रूप से कहा कि रमजान का महीना भाईचारे, मोहब्बत और शांति का महीना है. यह समाज में प्यार और एकता बांटने वाला महीना है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग विशेष रूप से इबादत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बरकत, शांति और ईमान वालों के लिए रिज्क में इजाफे का महीना बताया है.